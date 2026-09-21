El capitán del equipo español analizó la victoria ante Chile, que le dio pasajes para las Finales de la Copa Davis.

Un fin de semana agrio vivió el equipo chileno de Copa Davis en el estadio Nacional, porque se inclinó de forma clara ante España y no pudo clasificar a las Finales de Bolonia.

El cuadro capitaneado por Nicolás Massú no pudo ser competitivo ante los finalistas de la Davis 2025, porque se inclinó claramente por 4-0 y apenas pudo ganar un set.

El líder del cuadro ibérico es el ex número 3 del mundo David Ferrer, quien optó por la mesura tras la victoria de su equipo, e incluso, alabó las condiciones de los chilenos y aseguró que tuvieron algo de fortuna.

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David Ferrer y el triunfo ante Chile en la Davis

David Ferrer festejó la victoria de su equipo, que contó con jugadores debutantes como Rafael Jódar y Daniel Mérida, pero además valoró el rendimiento de los tenistas nacionales.

“Chile nos lo puso difícil. En el dobles tuvimos la suerte de que Pedro y Jaume jugaran a un gran nivel en los momentos importantes y se llevaran los puntos decisivos”, dijo el capitán español.

“El marcador llegó a estar 6-0 y 5-0, pero era un resultado algo engañoso. Tanto Alejandro (Tabilo) como Barrios son grandes jugadores y ese marcador no reflejaba lo que podía suceder en el partido”, explicó.

David Ferrer le agradeció a los hinchas chilenos. Foto: Photosport

Para finalizar, David Ferrer agradeció el cariño de los hinchas chilenos, que lo ovacionaron en la ceremonia inaugural y se mostró contento por el trato que tuvo en Santiago.

“En Chile nos han tratado con mucho respeto. Han animado a su equipo, como es lógico, pero siempre han respetado a nuestros jugadores y a todo el equipo español. Además, vivir la eliminatoria durante las fiestas patrias ha hecho que la experiencia fuera todavía más especial. Me voy feliz, también por el cariño que he recibido a nivel personal”, expresó.

“Me sorprendió que me aplaudieran más de lo habitual, teniendo en cuenta que era parte del equipo rival. Lo agradezco de corazón. Muchas gracias a todos por el trabajo realizado y por las facilidades que nos habéis dado, independientemente del resultado. Al final, esto es deporte”, cerró David Ferrer.

En síntesis

Chile cayó 4-0 ante España en Copa Davis y no clasificó a Finales.

en Copa Davis y no clasificó a Finales. Nicolás Massú capitaneó a Chile, que solo logró ganar un set en total.

capitaneó a Chile, que solo logró ganar un set en total. David Ferrer destacó el nivel de Chile tras la serie ganada por España.