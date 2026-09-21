Gabriel Mendoza asegura que el Tano "ha tapado bocas" y que demuestra mucha humildad como sucedió en el encuentro con Mirko Jozic.

Fernando Ortiz se prepara para lo que será la recta final de año con Colo Colo, lo que puede ser muy especial para su carrera pues busca conseguir su primer título como entrenador.

No solamente apunta al torneo local, en el que lleva 12 puntos de ventaja. También aspira a ser campeón de Copa Chile, torneo en el que debe jugar ante Audax Italiano esta semana, por los octavos de final.

“Colo Colo está demostrando que no solo quiere la Copa Chile, sino que piensa en el próximo año, por eso ha estado un poco relajado en los últimos partidos, pero sin duda quiere ganar todo lo que viene”, dijo Gabriel Mendoza a RedGol por el desafío del club esta semana.

“Es el gran favorito para la Copa Chile, con la recuperación de Correa, y sobre todo por cómo están las cosas en el torneo: con doce puntos de ventaja. Llegaron a tener dieciséis y ahora se ha acortado. Pero creo que la Copa Chile es lo más inmediato”, señala el Coca.

Ortiz tiene un desafío importante esta semana en Colo Colo

Coca Mendoza pide la continuidad de Ortiz en Colo Colo

Sobre la renovación del Tano, manifiesta que no debe ni ponerse en duda su continuidad. “Yo creo que Ortiz nos ha tapado la boca a muchos, porque a principio de año fue muy cuestionado”, declara.

“Yo también lo critiqué, pero a medida que ha ido mostrando resultados, se ve el trabajo que ha hecho en el fútbol en sí, dándole oportunidad a los jóvenes y ganándosela con mérito”, añade el campeón de América.

ver también Las 3 grandes novedades que presenta Fernando Ortiz en Colo Colo ante Audax por la Copa Chile

Le gustó además lo que mostró en la visita de Mirko Jozic. “Creo que Ortiz es una gran carta y además es un tipo muy sencillo, como hemos visto en el homenaje de Mirko”, manifiesta.

“Hemos escuchado su hidalguía al decir que no se cree más, sino que escucha a los más grandes, como Mirko, y eso es una muy buena referencia. Yo creo que hay que renovarlo ya para que siga el maravilloso trabajo que ha hecho”, detalla.