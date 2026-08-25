El campeón de Copa Libertadores salió a defender a los ídolos de Colo Colo, luego de la molestia del King tras el Superclásico.

Arturo Vidal y su última transmisión en streaming dejaron coletazos en Colo Colo. El King se molestó con dos ídolos del club, luego de recibir críticas por su mano en el Superclásico.

“Borghi es anticolocolino, mira lo que dice: que el remate llevaba buena dirección. Yo me reía”, dijo el capitán albo. Sobre Barti, fue más lapidario y gritó que “no me gusta ese nombre”, aludiendo a rencillas pasadas.

Fue así que Gabriel Mendoza salió al paso y en su rol de campeón de Copa Libertadores con el club alzó la voz. El Coca le tiró las orejas a Vidal por sus dichos, en diálogo con RedGol.

Coca Mendoza defiende a los ídolos tras dichos de Vidal

Arturo Vidal y sus descargos contra Claudio Borghi y Marcelo Barticciotto fueron tema para el Coca Mendoza. El hincha e ídolo de Colo Colo le mandó fuerte recado al capitán albo.

El King se enojó con los ídolos albos tras sus dichos por el penal ante la U.

“No porque hayas sido de los mejores jugadores dentro de la historia de Chile no se te puede criticar. Tiene que ser cuero e’ chancho, tienes que estar expuesto a todas las críticas y sobre todo, no todo puede ser elogio”, lanzó.

Ahí apuntó al blanco de los dardos del King, diciendo que se le pasó la mano “sobre todo cuando son referentes de una institución, no sé, el Barti que es el máximo ídolo del pueblo, lo del Bichi Borghi, que además fue jugador de él”.

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“Arturo debería tener un poquito más de mesura. Él es referente en este minuto en el camarín, pero esas cosas no las puede decir, aunque las piense, no las puede decir”, cerró.