El portero de Cabo Verde tuvo su primera noche en el Cacique y cerró su portería, aunque dejó algunas intervenciones dubitativas en el juego aéreo y también en un par de salidas lejos de su pórtico. Revisa todos los detalles.

Vozinha por fin tuvo su esperado debut por Colo Colo. Y lo terminó con su portería invicta en el triunfo por 3-0 de los albos ante Unión Española en la fecha 6 del Grupo E de la Copa Chile. Eso sí, el meta de 40 años dejó algunas dudas en los balones áereos y en un par de salidas lejos del arco. Pero sacó la tarea adelante en una noche relajada en la que recibió muchas ovaciones.

El golero y capitán de Cabo Verde se situó en su portería con una toalla y dos botellas de agua. Aunque tardó mucho en tocar la pelota por primera vez en el partido. Antes de eso, vio tres buenas tapadas de Enzo Uribe, incluida una intervención doble de su colega hispano.

Recién cuando el cronómetro marcaba 11 minutos, Vozinha tuvo su primer contacto con el balón. Fue varios metros lejos de su área. Y con el pie. Eso marcó la tónica de todo el partido: cada vez que tuvo alguna acción, cayeron varios aplausos en el Estadio Nacional.

Vozinha fue titular ante Unión Española, el rival en su debut por los albos. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En los 16 minutos, el africano de 40 años reclamó falta de Franco Ratotti sobre Iván Román tras un remate desviadísimo del argentino. Tan torcido fue el tiro que salió por un costado. Segundos más tarde, tomó la bola por primera vez con las manos.

Aunque fue muy fácil: un centro del colombiano-chileno Nicolás Anelka Valencia que se perdía por el fondo terminó manso en los guantes de Vozinha. Un minuto más tarde, anticipó el pase profundo hacia Tomás Ovando. Y despejó hacia un costado, pero el extremo izquierdo del cuadro de colonia estaba en posición de adelanto.

Vozinha estaba atento para jugar muy lejos de su arco en la fase ofensiva de los albos. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Juega muy adelantado Vozinha, casi en el semicírculo cuando Colo Colo arma el juego”, reportó Aldo Schiappacasse, comentarista de la transmisión de TNT Sports. Dentro de los asistentes al principal reducto deportivo del país estuvo Iván Zamorano, acérrimo fanático del Cacique.

En los 20 minutos del partido, el caboverdiano le dio indicaciones al joven Alonso Olguín. Pidió calma en la salida de balón al joven zaguero zurdo surgido en las inferiores del Eterno Campeón. Y aplaudió de buena la apertura de la cuenta que anotó el argentino Maximiliano Romero tras un preciso centro raso de Marcos Bolados.

Vozinha atrapó así un débil y centrado tiro de Franco Ratotti. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y en los 26, atajó su primer remate. Un tiro fácil de Ratotti que fue a dar directo a las manos de Vozinha. Eso sí, dejó algunas dudas cuando quiso salir a cortar un córner en el minuto 34. No se apreció bien si quiso descolgar la bola con una sola mano. O si se le escurrió. Reclamó falta, pero Piero Maza no pitó nada.

Vozinha pasó susto por ese balón que se le resbaló de las manos. (Felipe Zanca/Photosport).

En líneas generales se le vio tranquilidad y precisión para jugar con los pies. Pero la presión del ataque hispana a su salida fue prácticamente inexistente. “Vozinha le habla habitualmente a Iván Román”, aseguró el periodista Daniel Arrieta desde el borde de la cancha.

Vozinha en acción frente a la Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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El segundo tiempo del debut de Vozinha en Colo Colo

Se jugaba el minuto 49 cuando Bruno Torres salvó de un mano a mano a Vozinha en su debut por Colo Colo. Un cruce fenomenal del zaguero central propició que el golero sólo tuviera que evitar el tiro de esquina. Algo que hizo con éxito. El exarquero del GD Chaves de Portugal tuvo otro motivo de mucha alegría.

Así evitó Vozinha un tiro de esquina tras la intervención providencial del joven Bruno Torres. (Felipe Zanca/Photosport).

Fue con el gol de Felipe Raipán, quien ingresó en el descanso por Marcos Bolados. El joven nacido en Pucón llegó a tres goles en el primer equipo albo tras empalmar un remate desviado de Erick Wiemberg. Desde su pórtico, Vozinha aplaudió con sus guantes hacia el cielo la conquista del ariete de 16 años.

El cronómetro marcaba el minuto 59 cuando el portero africano tuvo una descoordinación con Román que casi aprovecha Patricio Rubio. Pero la posición de adelanto que le cobraron al experimentado atacante de Unión Española evitó el peligro.

Pero no el diálogo entre Vozinha y el zaguero central de 20 años que llegó a préstamo desde Atlético Mineiro. En los 65 minutos, un nuevo offside de Rubio invalidó la jugada. Y esa acción terminó con un tiro rasante que el caboverdiano atajó en doble instancia. Provocó una ovación del público. Con el 3-0 en el marcador, quedaba ver alguna tapada difícil del avezado guardameta.

Vozinha no fue tan requerido, aunque lo hizo bien cuando eso ocurrió. Salvo por un par de balones aéreos. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

A diez minutos del final, Vozinha despejó un balón con un puñetazo. “Una salida feble”, describió Schiappacasse desde una de las casetas del Estadio Nacional. Pero después generó otro aplauso cerrado y muchos vítores con una volada para quedarse con el balón tras un cabezazo del uruguayo José Ajá.

Cuando faltaban cinco minutos para el final, Rubio habilitó a Matías Ortiz, quien probó un zurdazo potente. Pero que no complicó demasiado al “29” de los albos: Vozinha puso las manos firmes y despejó el riesgo. Luego de eso, tapó en doble instancia un tiro libre del Pato Rubio. Y tuvo una salida errática que, afortunadamente para él, no significó el gol del descuento en su primera noche como golero titular de Colo Colo.

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