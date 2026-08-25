Una imagen captó un particular momento del refuerzo albo, con particulares gestos y luego siendo llevado a la zona de camarines.

Los hinchas de Colo Colo todavía no quieren dar vuelta la página de la importantísima victoria por 2-1 ante Universidad de Chile, en el Superclásico jugado el domingo en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, también aparecen de videos de situaciones que no quedaron registrados en la transmisión televisiva, una de ellas que tuvo como protagonista a Iván Román.

El defensor y refuerzo de los albos tuvo un particular cruce al salir de la cancha en Ñuñoa, donde tuvo que ser sacado por colaboradores albos para no seguir calentando el ambiente.

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Iván Román celebró con dedicatoria en Colo Colo

Fue el medio Siempre pasa Algo quienes publicaron un video de Iván Román en el Superclásico, con una discusión en medio de las celebraciones de Colo Colo en el Estadio Nacional.

“No te escucho: ¿Con quién se agarró Iván Román en el Superclásico”, se titular el video, que muestra al defensor haciendo gestos para alguien en particular en la tribuna de la U.

Después haciendo el gesto de es para ti y no te escucho, además de una sonrisa en la cara, el defensor de Colo Colo se retiraba de la cancha del Estadio Nacional, mientras les tiraban de todo.

Algo que quedó el registro en medio de un momento de euforia de los albos tras vencer a su archirrival, lo que los dejó con el camino despejado para levantar el título de la Liga de Primera 2026.

Mira sus declaraciones: