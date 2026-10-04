Tras conocerse que desde el Cacique junto a la U apoyarían la opción del secretario general del organismo para ser timonel, en el cuadro albo fueron muy enfáticos.

Durante las últimas horas, se dio a conocer que el actual secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, cambió su opinión y se postulará a la presidencia del fútbol nacional, para lo cual contaría con el apoyo fuerte de equipos como Colo Colo y la Universidad de Chile.

Una situación que generó un negativo parecer entre quienes hoy son los candidatos oficiales al sillón de Quilín, como Lorenzo Antillo y Jorge Uauy, quienes lo calificaron como “una muestra de que no es muy alta su credibilidad“.

Pero tal parece que la posibilidad de que Yunge se postule como el sucesor de Pablo Milad empieza a perder fuerza, pues desde el medio partidario DaleAlbo consultaron a la dirigencia de Blanco y Negro por esta información y la descartaron categóricamente.

ver también Jorge Yunge vuelve a la carga para presidir la ANFP tras bajarse de la carrera: “No es alta su credibilidad”

Colo Colo niega apoyo a polémico candidato a la ANFP

“Desde Pedrero no han tenido ningún tipo de conversaciones ni han manifestado su apoyo a una lista en particular”, es lo primero que menciona la publicación sobre la información que entregó El Mercurio durante este fin de semana.

En esa línea, desde Colo Colo enfatizan a DaleAlbo que “no han tomado partido para sumarse a ninguna lista, menos a la de Jorge Yunge“, lo que en principio se torna en un golpe bajo para la opción del hoy mano derecha de Pablo Milad, y que trabajará en FIFA hasta 2030 con millonario sueldo.

De todas formas, estas palabras no se pueden tomar como definitivas. En el pasado, hemos visto cómo los clubes cambian sus votos a última hora. No olvidemos cómo llegaron nombres como Sergio Jadue y el propio curicano a la testera mayor del fútbol chileno.

Desde la dirigencia de Colo Colo niegan apoyo a candidatura de Jorge Yunge en ANFP (Photosport)

En síntesis