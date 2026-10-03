El polémico dirigente, que había dicho que por ningún motivo postularía al cargo, ahora está haciendo campaña para presidir el fútbol chileno.

El nefasto paso de Pablo Milad al mando de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) por fin va a terminar, ya que se segundo período culmina a finales de noviembre y habrá elecciones en Quilín.

Uno de los funcionarios que trabajó codo a codo con Milad en la dirigencia del fútbol chileno es Jorge Yunge, a quienes muchos apuntaban como el sucesor del ex atleta, son embargo, él mismo descartó toda opción de postulación.

El polémico directivo le dio una entrevista a La Tercera en julio pasado, donde descartó de plano alguna postulación a la presidencia de la ANFP o la Federación de Fútbol, situación que al parecer está cambiando.

“De ninguno de los dos. No soy candidato a nada, ni hoy día ni mañana. Es una decisión que ya la tomé, la he meditado mucho, hay mucha gente que me lo ha pedido, pero no postularé a nada”, dijo Yunge.

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Jorge Yunge hace campaña para la ANFP y recibe críticas de sus opositores

Los candidatos para la presidencia de la ANFP hasta ahora son Lorenzo Antillo y Jorge Uauy, y desde sus comandos se lanzaron contra Yunge, por no cumplir con sus palabras.

“Considerando que había declarado que no le interesaba presentarse a las elecciones y ahora cambia de opinión no es muy alta su credibilidad“, señalaron cercanos de ambos candidatos a El Mercurio.

Jorge Yunge aparece como candidato para la presidencia de la ANFP. Foto: Javier Salvo/Photosport

“Anda haciendo muchas propuestas para ganar las elecciones, muchas relacionadas con los temas de descenso y lo que está pasando con San Marcos y su petición de desafiliación”, agregaron sobre Yunge.

Jorge Yunge tendría fuertes apoyos, ya que tanto Colo Colo como Universidad de Chile estarían a favor de su postulación a presidente de la ANFP.

En síntesis

Pablo Milad finaliza su segundo período en la ANFP a fines de noviembre.

finaliza su segundo período en la a fines de noviembre. Jorge Yunge genera polémica tras evaluar postular a la presidencia de la ANFP .

genera polémica tras evaluar postular a la presidencia de la . Lorenzo Antillo y Jorge Uauy cuestionan la credibilidad de Yunge por su cambio de opinión.