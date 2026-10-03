El nefasto paso de Pablo Milad al mando de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) por fin va a terminar, ya que se segundo período culmina a finales de noviembre y habrá elecciones en Quilín.
Uno de los funcionarios que trabajó codo a codo con Milad en la dirigencia del fútbol chileno es Jorge Yunge, a quienes muchos apuntaban como el sucesor del ex atleta, son embargo, él mismo descartó toda opción de postulación.
El polémico directivo le dio una entrevista a La Tercera en julio pasado, donde descartó de plano alguna postulación a la presidencia de la ANFP o la Federación de Fútbol, situación que al parecer está cambiando.
“De ninguno de los dos. No soy candidato a nada, ni hoy día ni mañana. Es una decisión que ya la tomé, la he meditado mucho, hay mucha gente que me lo ha pedido, pero no postularé a nada”, dijo Yunge.
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Los candidatos para la presidencia de la ANFP hasta ahora son Lorenzo Antillo y Jorge Uauy, y desde sus comandos se lanzaron contra Yunge, por no cumplir con sus palabras.
“Considerando que había declarado que no le interesaba presentarse a las elecciones y ahora cambia de opinión no es muy alta su credibilidad“, señalaron cercanos de ambos candidatos a El Mercurio.
Jorge Yunge aparece como candidato para la presidencia de la ANFP. Foto: Javier Salvo/Photosport
“Anda haciendo muchas propuestas para ganar las elecciones, muchas relacionadas con los temas de descenso y lo que está pasando con San Marcos y su petición de desafiliación”, agregaron sobre Yunge.
Jorge Yunge tendría fuertes apoyos, ya que tanto Colo Colo como Universidad de Chile estarían a favor de su postulación a presidente de la ANFP.
En síntesis
- Pablo Milad finaliza su segundo período en la ANFP a fines de noviembre.
- Jorge Yunge genera polémica tras evaluar postular a la presidencia de la ANFP.
- Lorenzo Antillo y Jorge Uauy cuestionan la credibilidad de Yunge por su cambio de opinión.
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