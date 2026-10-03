Infartante: los 7 equipos que entran en la lucha definitiva por no descender en la Liga de Primera

El triunfo de Huachipato sobre Universidad de Concepción sentó un precedente de cara al cierre de la temporada.

La Liga de Primera entra en su fase definitiva y este viernes por fin se puso al día, porque todos los equipos tienen 23 partidos jugados, es decir, restan siete fechas para el final del torneo.

La parte alta de la tabla de posiciones tiene pocas emociones, porque Colo Colo está escapado a 12 puntos de sus perseguidores Universidad de Chile y Universidad Católica, y está a tres triunfos y un empate de ser campeón.

La zona candente del fútbol chileno está en la parte baja, donde hasta 7 equipos están involucrados por la lucha por no descender. Recordemos que los últimos dos elencos en el acumulado se van a la Liga de Ascenso.

ver también Jorge Yunge vuelve a la carga para presidir la ANFP tras bajarse de la carrera: “No es alta su credibilidad”

Los 7 equipos que no luchan por la permanencia en el cierre de la Liga de Primera

La Liga de Primera se puso al día la noche del viernes, cuando Huachipato dio el golpe ante Universidad de Concepción y ganó por 2-0, para salir de la zona roja y respirar con tranquilidad.

Los dos equipos con más problemas, y que por ahora se están yendo a la B, son precisamente la U de Conce (22) y Unión La Calera (17), que están en el penúltimo y último lugar, respectivamente.

Lionel Altamirano celebra en el triunfo clave de Huachipato ante Universidad de Concepción. Foto: Huachipato

Muy cerca de ellos hay un grupo de elencos comprometidos con el descenso, como Cobresal (24), O’Higgins (27), Coquimbo (28) y Audax Italiano (28). También mira de reojo Deportes La Serena, que pesa a tener 30 unidades, no goza de regularidad en la temporada.

La Liga de Primera vuelve el próximo fin de semana, y faltan siete fechas, en las cuales los distintos equipos lucharán por el título, la clasificación a torneos internacional o salvarse del descenso.

ver también Se farreó oportunidad en la U, recibió bendición de Jaime García y es figura en Huachipato: “Lo tengo cortito”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera