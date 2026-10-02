Se farreó oportunidad en la U, recibió bendición de Jaime García y es figura en Huachipato: “Lo tengo cortito”

Mario Briceño fue determinante en el triunfo de los acereros ante Universidad de Concepción y sueña ahora con volver a jugar Copa Sudamericana.

Huachipato se puso al día en la Liga de Primera y superó a Universidad de Concepción por 2-0. Con tantos de Sergio Núñez y Lionel Altamirano, los acereros se meten en la parte alta de la tabla y sueñan con la Copa Sudamericana.

De la mano de Jaime García ya acumulan tres partidos sin saber de derrotas. Pero esta alza de rendimiento ha tenido entre sus figuras a Mario Briceño.

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Incluso el oriundo de La Serena fue elegido como la figura del partido ante los del Campanil. Lo que festejó el DT acerero, quien no le ha soltado la mano desde que llegó al club.

“Hay que tenerlo cortito. Pero es un buen chico, ha tenido un gran año. Soy casi su papá. Ha madurado lo que yo quería. Está cumpliendo en un puesto donde lo hace con mucha voluntad”, indicó García a TNT Sports.

Ahora Briceño ocupa un puesto más por la banda y lejos del arco. Sin embargo, ha mantenido el rendimiento y hasta se ha dado el lujo de habilitar a sus compañeros. Aunque García recalcó que para ser perfecto le falta cambiar la cabellera.

“Lo necesitamos y ha podido destacar en este nuevo sistema. Él ya es padre y tiene una madurez inmensa. Lo único que no me gustan son los peinados que se hace… porque la tintura es mala”, soltó García.

El alza de Mario Briceño y el objetivo de la Copa Sudamericana

Pero el nombre de Mario Briceño no es ajeno al fútbol chileno. Con solo 20 años llegó a Universidad de Chile proveniente de La Serena y además fue parte del plantel que conquistó el titulo de la Liga de Primera en 2017.

Sin embargo, el propio delantero confesó por inmadurez no se pudo mantener en el Romántico Viajero. “Me costó tomar el ritmo. No pude demostrar lo que sé hacer”, confesó a AS Chile.

Tras ello, recorrió varios clubes incluso en la Primera B. En Rangers hasta tuvo uno de sus episodios más complejos tras ser detenido por conducir en estado de ebriedad.

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Sin embargo, a puro trabajo logró reponerse. Brilló en Unión San Felipe y fue elegido como el mejor del ascenso. Lo que le permitió llegar a Huachipato donde ya ganó la Copa Chile y ahora es clave en este Spring de cierre de temporada.

“Era un partido muy importante, de seis puntos. Lo tomamos con mucha seriedad y lo reflejamos en la cancha”, enfatizó tras ser elegido como la figura del match.

“La ilusión siempre está de poder jugar un torneo internacional. Pensamos en conseguir algo a final de año y porqué no ilusionarnos con meternos en los seis primeros”, sentenció Briceño que agradeció a su pareja y familia por el apoyo incondicional.