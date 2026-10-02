Tras salida de Marcelino Núñez: La nueva denuncia que remece a la selección chilena

La gira liderada por Nicolás Córdova por Norteamérica ha presentado más de una complicación y todavía falta el último partido el próximo martes.

La selección chilena ha enfrentado más de una polémica en esta gira por Norteamérica. Tras la derrota ante Estados Unidos, se informó de la salida de Marcelino Núñez, lo que implicó la baja de un importante referente y el quiebre en el camarín de Nicolás Córdova.

Pero ahora, aparece una nueva denuncia y que vuelve a moverle el piso a la Roja. Es que literalmente le llueve sobre mojado y hasta reviven una fuerte denuncia que pasó desapercibida en este inicio de fecha FIFA.

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Todo comenzó con la derrota por 1-0 ante Canadá. Lo que además se sumó a las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo. Pero lo peor no fue tan solo la caída por la cuenta mínima. Tras el pitazo final, apareció el registro de Promise David reclamando al árbitro central por supuestos dichos racistas.

Incluso el medio Soccer Daily apuntó a que el autor de la repudiable conducta fue Iván Román. Lo que fue negado por David Fernández, representante del jugador de Colo Colo. “No hay ninguna acusación”, recalcó.

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La denuncia de Canadá sobre la Roja

Sin embargo, ahora el entrenador de Canadá reavivó la polémica. “Hubo algo”, indicó de entrada Jesse Marsch por lo que confirmó que sus pupilos sufrieron un desliz ante el elenco nacional. Aunque sin dar nombres ni mencionar a nadie.

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Pero tras ello, detalló que el equipo decidió mantenerlo en privado y evitar cualquier tipo de denuncia por lo que decidió no quedar de Batracio.

“Me parece que el equipo se unifica en estos momentos y en realidad elige enfrentarlo manteniéndose fuerte internamente y asegurándose de que se defiendan unos a otros”, expresó.

Por lo que este impasse finalmente solo logró hacer más fuerte al equipo canadiense que provocar algún tipo de quiebre. De está forma Canadá ahora se enfoca en el duelo de este sábado 3 de octubre ante Perú. Mientras que Chile cierra la fecha FIFA el 6 de octubre frente a México.