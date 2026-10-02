El capitán de Chile salió a explicar las diversas polémicas que han enfrentado durante esta semana.

La selección chilena ha sido una bolsa de gatos durante esta semana. Ante tanta polémica dando vuelta, fue el capitán Gabriel Suazo quien aclaró todo lo que sucede puertas adentro.

La salida de Marcelino Núñez sorprendió a todos. De ahí en más comenzaron variadas especulaciones: que una pelea con Lucas Cepeda, que problemas con Nicolás Córdova, etc. Lo único claro, es que La Roja no pasa por un buen momento.

La palabra de Gabriel Suazo

Con el abandono de la concentración de parte de Núñez, mucho se ha hablado sobre el futuro de Nicolás Córdova o cómo quedó la relación del formado en Universidad Católica con el plantel. Gabriel Suazo decidió salir a hablar para aclarar diversos puntos.

ver también “Yo podría hablar con él”: Ernesto Díaz Correa se ofrece para ir a buscar a Marcelo Bielsa

“El grupo respeta una decisión personal y sigue de la misma forma que cuando estaba Marcelino. Somos un grupo que viene trabajando de muy buena forma, a pesar de buenos o malos resultados. Esta pasada nos ha tocado perder en dos ocasiones, seguimos con el discurso de competir, pero es parte de, es parte del proceso y obviamente nosotros queremos ganar”, indicó el capitán de La Roja.

“Yo no voy a entrar en algo que tiene que aclarar Marcelino, es él quien tiene que aclarar toda la situación. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, respetamos su decisión y también lo queremos mucho, es un gran jugador y es una decisión personal que se nos comentó, la que no juzgamos para nada, es una decisión de él”, complementó Suazo.

Suazo sacó a relucir la jineta para aclarar las polémicas. Imagen: Photosport

Respecto al entrenador, el actual jugador de Sevilla se cuadró con Córdova y aseguró que lo respaldan como el DT de La Roja en estos momentos. “Hoy está Nico y nosotros lo respetamos al máximo, respetamos su trabajo y a su cuerpo técnico”, detalló. Por último, Suazo se refirió a la pelea de Núñez y Cepeda. Si bien la confirmó, señaló que solo fue una situación común de entrenamiento.

“Son cosas de entrenamiento, como puede haber sido yo con un compañero. No pasó ni a mayores, no fueron ni 10 segundos, en donde le pidió de una forma más expresiva para que rematara al arco, y listo, el compañero respondió y se cerró ahí. En a siguiente jugada, te lo digo con total claridad, hicieron dos paredes, hacen un golazo y se dan la mano. El fútbol es así, sobre todo en un deporte en equipo”, cerró Gabriel Suazo.