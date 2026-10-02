Arturo Vidal no dejó pasar que Nico Córdova haya hablado mal de Leandro Hernández tras el amistoso contra Estados Unidos.

Nicolás Córdova puso de ejemplo a Leandro Hernández tras el amistoso contra Estados Unidos, al señalar que en una jugada donde tenía espacio no pudo contragolpear de buena manera porque no tiene la velocidad de los futbolistas norteamericanos.

Arturo Vidal salió al cruce del entrenador, asegurando que no debe mandar al frente a un futbolista y debe hacerse responsable de lo que ocurre con el combinado nacional.

“Eso lo vi y voy a hablar porque yo conozco a Lea. Es uno de los jugadores que tiene más proyección a irse a cualquier fútbol del mundo. Tiene calidad, tiene todo. Poner excusas tontas como se dicen, como lo dice, es muy malo, habla muy mal”, dijo en primera instancia.

Agregó el King que “tú no puedes ser el entrenador y hablar mal de tus jugadores si eres el que los elige. Nunca puedes decir eso. Y si te das cuenta en esa jugada, no es porque el Chino sea más lento, Le ganó en velocidad, llegó primero a la pelota, pero después cuando ve que los otros llegan, también es un jugador inteligente”.

La jugada de la discordia de Leandro Hernández

“Capaz que si hubiese encarado y la hubiese perdido era peor que lo que hizo. Él reaccionó muy bien, porque cuando vio que los otros dos llegaron, dio el pase al que venía de atrás”, explicó el ex Juventus.

Vidal hace pebre a Córdova y pide que no esté en la Roja

Ahí fue donde Vidal detalló que está molesto con Córdova. “Encuentro muy mal que el entrenador diga eso de los jugadores. Más del Chino, que demuestra que tiene calidad, y es uno de los que más proyección tiene para irse a Europa, tiene todo el talento de hacerlo”.

“La selección tiene muy buenos jugadores, siempre lo he dicho, tiene mucha calidad, pero si no los entrenas bien, si no les das un sistema o no les das una forma de jugar, van a jugar mal aunque estén en los equipos que estén”, manifestó Vidal.

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Siguió pegando. “También poner la excusa de la generación antigua… capaz que sí, habían cuatro que estaban en equipos buenos, pero los demás tampoco era que estaban en los mejores equipos del mundo. Pero eso no importaba cuando veníamos a la selección, éramos todos iguales”.

Finalizó diciendo que “si no estás capacitado, no tienes que estar y listo. Tiene que tratar de mostrar algo, no poner tonteras por delante, la gente quiere ver chispazos en la selección. No pueden decir que Osorio, Cepeda o Maxi son malos”.