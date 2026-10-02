El entrenador chileno aseguró que la Roja debe formar un equipo que combine la experiencia con la juventud.

Nicolás Córdova ha repetido como disco rayado que faltan jugadores para armar una selección chilena más competitiva. Esos mismos dichos han generado molestia al interior de la Roja, generando quiebres que serán muy difíciles de sanar.

Sin embargo, hay quienes creen que existe una receta para poder formar un equipo que pueda ir al frente y ser competitivo en serio. Y ojo, que para eso no hay que inventar ninguna rueda o algo por el estilo.

Así lo siente Marco Antonio Figueroa, quien además de recientemente postularse para el cargo de DT de Chile, le mandó un mensaje a Nico Córdova sobre cómo armar las próximas nóminas del equipo de todos.

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La fórmula del Fantasma Figueroa para la selección chilena

En charla con Directv Sports el ex DT de Nicaragua aseguró que “hay cosas que hay que tomar, no todo es malo de mucho de lo que hablan, porque yo lo dije en algún momento, que la Selección debe tener un mixture de jugadores de categoría y jugadores jóvenes”.

“Tú no puedes tener una selección joven porque le va a pasar lo que le está pasando a Nicolás Córdova ahora”, agregó.

Marco Antonio Figueroa cuestionó las nóminas de Nicolás Córdova en la selección chilena. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el Fantasma afirmó que “tanto probar te va a traer derrota tras derrota, y la gente dice ‘no, está perdiendo’, pero ellos tienen un proyecto en mano. Chile no tiene Eliminatorias hasta septiembre, y van a tener que agarrar al 80% de esos muchachos para que lleguen a una Eliminatoria”.

“¿Pero con qué técnico, con qué sistema, con qué metodología de trabajo? Con qué ambición van a llegar los jugadores a una selección cuando tienes un interinato de un año y cuatro meses”, concluyó.

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En síntesis