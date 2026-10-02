El ex DT de la Roja barrió con el nuevo escándalo del equipo y le dio con todo al volante. Eso sí, también repasó al actual entrenador de la selección.

La selección chilena vive uno de sus peores momentos deportivos en la historia y fuera de ella se llena de polémicas. Marcelino Núñez y su salida del equipo encendieron un nuevo culebrón en el agitado camarín nacional.

Si bien se habló en un inicio de que casi llegó a los golpes con Lucas Cepeda, la última información apunta a un round con Nicolás Córdova. El manejo y las declaraciones del DT colapsaron a jugador y se fue del equipo.

Uno que sabe lo que es dirigir a la Roja es Claudio Borghi, quien tomó la palabra y repartió lapidarias frases. El Bichi criticó el accionar de Marcelino y lo acusó de abandonar a la selección por una pataleta.

Borghi le tira las orejas a Marcelino por su adiós

Claudio Borghi disparó en el programa “A veces hablamos de fútbol”, disparando para lado y lado. Al momento de hablar de la polémica salida de Marcelino Núñez, al Bichi no le tembló la mano.

Siguen los dardos por la polémica en la Roja.

“Lo que yo veo mal es que Marcelino se haya ido. Puede tener toda la razón de mundo, pero esto no es un equipo de fútbol, esto es la selección nacional”, partió diciendo el DT y comentarista deportivo.

Siguiendo con su tesis, el Bichi se puso en el caso de Núñez y dijo que “entonces decís: ‘¿Sabes que? A este hueón no lo aguanto más (al técnico)’, pero él tendrá que esperar una semanita más y después del partido decir: ‘No me llames más, no vengo más'”.

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“Si el entrenador tiene ganas de echarlo, lo puede echar, pero el entrenador si se aguantó los combos, tiene que ser un tipo leal y decir: ‘No te voy a echar porque me agarré a combos, hay culpa mutua'”, cerró.