El técnico nacional apuntó contra la falta de convicción del DT de La Roja. "Tanto probar te va a traer derrota tras derrota", sostuvo el ex delantero.

Marco Antonio Figueroa no sólo se postula desde Nicaragua para ser el próximo entrenador de la Selección Chilena, también se da tiempo para criticar el actual interinato que lidera Nicolás Córdova en el combinado nacional así como también a la ANFP.

Fue en entrevista con DSports, donde el Fantasma analizó el presente de La Roja al indicar que “hay cosas que hay que tomar, no todo es malo de mucho de lo que hablan, porque yo lo dije en algún momento, que la Selección debe tener un mixture de jugadores de categoría y jugadores jóvenes”.

Junto con agregar que “tú no puedes tener una selección joven porque le va a pasar lo que le está pasando a Córdova ahora“, Figueroa explica que “tanto probar te va a traer derrota tras derrota, y la gente dice ‘no, está perdiendo’, pero ellos tienen un proyecto en mano”.

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Figueroa ataca el interinato de Córdova en Chile

Es en este ámbito que el otrora goleador se fue en picada contra la ANFP por no mostrar claridad respecto de quién se hará cargo del Equipo de Todos, lo que a su juicio genera poca adhesión por parte de los futbolistas al actual proceso.

“Chile no tiene Eliminatorias hasta septiembre, y van a tener que agarrar al 80 por ciento de esos muchachos para que lleguen a una Eliminatoria, pero con qué técnico, con qué sistema, con qué metodología de trabajo“, sostiene el Fantasma Figueroa.

Por último, el hoy DT del Real Estelí nicaragüense advierte que “con qué ambición van a llegar los jugadores a una selección cuando tienes un interinato de un año y cuatro meses“, en referencia al actual proceso de Nicolás Córdova.

En síntesis