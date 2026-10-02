Este símbolo que tiene Universidad Católica y fue parte del equipo ganador del bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 apostó todas sus fichas porque continúe el cuestionado DT interino.

La selección chilena afina detalles para el partido con el que cerrará la gira por América del Norte con la incertidumbre de si Nicolás Córdova terminará o no el año como director técnico. Aunque sea interino, esta semana estalló un escándalo que lo involucra.

También a Marcelino Núñez, quien luego de discutir con el DT, abandonó la concentración para volver a los entrenamientos del Ipswich Town. Evidentemente, el mediocampista de 26 años no estará en el duelo frente a México del martes 6 de octubre.

Por cierto, luego de ese embrollo de la Roja, surgieron mil y una versiones. Que Núñez se peleó con Lucas Cepeda tras una fuerte discusión en un almuerzo. Que en realidad, el volante que milita en la Premier League llegó con los humos demasiado arriba.

Marcelino Núñez en acción ante Canadá en la Copa América 2024. (Jose Miguel Melgarejo/Mexsport/Photosport).

O incluso una versión más tranquila, si puede usarse esa palabra: que Marcelino Núñez se embroncó por no sumar minutos vs Estados Unidos en el amistoso que Chile perdió por 4-2. Como sea, el punto es que el oriundo de Colina regresó a Inglaterra.

Eso provocó que Córdova quedara prácticamente solo. Tanto en el vestuario como entre los críticos, que emprendieron sobre él. Salvo por un medallista olímpico que tuvo la Roja en Sydney 2000. “El técnico tiene que ser Córdova y se acabó. Que él se quede”, dijo Cristián Álvarez en Sabes Deportes.

Dentro del torbellino de críticas, Córdova encontró un inesperado respaldo. (Andrés Piña/Photosport).

El Huaso profundizó en esa opinión. “Hay que indagar un poquito y preguntarle a los chicos qué tal entrena. ¿O vamos a traer otro argentino que no conozca a nadie para empezar todo de cero?”, lanzó Álvarez, uno de los ídolos que tiene Universidad Católica.

Cristián Álvarez marca a Lionel Messi en el estadio Monumental de Núñez. (Andrés Piña | Photosport).

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Cristián Álvarez quiere a Córdova como técnico en la selección chilena: “Pellegrini no va a venir”

Para el Huaso Álvarez, Nicolás Córdova es apropiado para seguir como técnico de la selección chilena. “¿O lo vamos a criticar tanto para que se vaya, venga otro y seguir criticando?”, afirmó en su análisis, siempre como invitado del panel de Sabes Deportes.

La selección chilena medallista en Sydney 2000. Arriba: Pablo Contreras, Pedro Reyes, Pablo Contreras, Rafael Olarra, Claudio Maldonado y Nelson Tapia. Abajo: Reinaldo Navia, DAvid Pizarro, Iván Zamorano, Rodrigo Tello y Patricio Ormazábal.

Incluso le pusieron el nombre de Manuel Pellegrini sobre la mesa. “No va a venir. Y si viene, vendrá el próximo año. Está bien, todos queremos a Pellegrini”, manifestó el otrora capitán de la Católica y exjugador del Beitar Jerusalén de Israel y Universitario de Perú.

Manuel Pellegrini se erigió en un histórico del Betis de España. (Fran Santiago/Getty Images).

“Pero hoy está Nicolás Córdova. Si Pellegrini dice que sí, está bien. Y si dice no, no. Qué tanto”, sentenció Álvarez, quien hoy está dedicado a la formación de jugadores. Es el director deportivo y el jefe técnico del Club Deportivo Universidad San Sebastián.

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¿Cuándo juega Chile vs México en esta fecha FIFA?

A la selección chilena le resta un partido para cerrar esta gira por América del Norte: el martes 6 de octubre, a contar de las 23:30 horas, la Roja enfrentará a México.