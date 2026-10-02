El DT nacional relató su aventura por el Real Estelí, dejando en claro que apunta a seguir creciendo de la mano de su trabajo y disciplina.

El Fantasma Figueroa siempre deja frases para el bronce y el análisis en el fútbol chileno. Esta vez, el entrenador que hace poco asumió en el Real Estelí, de Nicaragua, citó a un club nacional para ejemplificar su nueva aventura.

“Es mejor salir a dirigir, perdón los equipos que voy a nombrar, no es por algo malo, pero prefiero dirigir en Centroamérica que ir a dirigir a Iquique o clubes que no me den la posibilidad de crecer. Aquí puedo crecer, este club donde estoy ahora es el más grande del país”, dijo en DFSHA Chile.

Marco Antonio Figueroa prosiguió en su relato con DSports y contó cómo vive su aventura por el continente de América Central. El ex DT de Cobreloa, O’Higgins y tantos clubes más se hace un nombre en esas latitudes.

La mano dura del Fantasma Figueroa en Centroamérica

Dando a conocer sus pergaminos en pasos por el Comunicaciones (Guatemala) y la selección de Nicaragua, el ahora entrenador del Real Estelí contó cómo es el trabajo en el Real Estelí. El Fantasma Figueroa apunta a seguir creciendo en Centroamérica.

El Fantasma Figueroa quiere asumir en la Roja.



“Cuando fui a Guatemala, es el más grande del país y lo salvé del descenso, de 66 puntos sacaron 20 y los salvé en la penúltima fecha a Comunicaciones”, relató el DT que sonó hace poco en la Roja.

Para Figueroa, “no siempre hay que colgarse la medalla de campeón, porque en Chile hay un campeón de Copa Chile y ya lo quieren para la selección. Lo que yo hago no es por los aritos y el corte de pelo, recomiendo”.

ver también Fantasma Figueroa saca su CV para reemplazar a Córdova: “Si con eso no me consideran, entonces sigan con su interinato”

“Mi disciplina es la forma en que entreno, no permito que nadie le hable al compañero que hace ejercicio, eso es disciplina táctica y de trabajo, lo que buscamos es el crecimiento del fútbol, por eso lorgamos lo que logramos en Nicaragua”, cerró.