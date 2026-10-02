Este mediocampista de 30 años suma más de 100 partidos en Liga de Quito, aunque no tiene mucha esperanza en ganarse una convocatoria a la selección chilena. No al menos con el DT interino en la banca. Ah, le lanzó un firme dardo por su incoherencia entre declaraciones y hechos.

Este mediocampista chileno de 30 años suma 31 partidos disputados en Liga de Quito, donde es una pieza destacada, aunque parece haber perdido toda esperanza de ser citado a la Roja, al menos bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova.

Se trata de un futbolista que llegó al gigante de Ecuador y América desde Palestino por expresa petición del DT argentino Pablo Vitamina Sánchez. Las referencias son para Fernando Cornejo, quien conversó con DLT Sports para analizar algunos aspectos de su presente.

Entre esas facetas, las posibilidades de ser convocado a la selección chilena. “Cuando toca este tema de los amistosos, por el rendimiento que vengo mostrando, me ilusiono un poco de que llegue la nómina”, aseguró Cornejo, quien suma tres goles y tres asistencias en la actual campaña.

Fernando Cornejo celebra junto a Deyverson tras anotar su penal frente a Palmeiras en la Copa Libertadores. (Franklin Jacome/Getty Images).

“Si no se dio esta vez, será la otra tal vez. Si no fue el año pasado y este, ya está difícil”, añadió el jugador surgido en las inferiores de Cobreloa. Cornejo es hijo del icónico Fernando Cornejo y no tiene una opinión positiva en torno al trabajo de Córdova.

Nicolás Córdova con Rodrigo Echeverría, uno de los mediocampistas que nunca falta en sus convocatorias. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Sobre todo por la incoherencia que detecta entre sus declaraciones y sus decisiones. “Le da mucha vuelta a lo que dice hace bastante tiempo. Creo que hay jugadores para hacer mejores amistosos, jugadores que están pasando un buen momento y no se les ha dado la oportunidad”, fue la primera crítica que lanzó Cornejo.

El exmediocampista de Universidad de Chile agregó que “entiendo que quiere plasmar su idea, su forma de jugar, pero hay que ver los jugadores que están en el mejor momento”. Se puede desprender de sus palabras que el rancagüino piensa que Córdova no evalúa eso para confeccionar las nóminas.

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Fernando Cornejo, el chileno que mira de afuera a la Roja de Córdova

Fernando Cornejo está en Liga de Quito desde julio de 2024, saltó allá desde el fútbol chileno con las ganas de tener una oportunidad en la Roja, aunque no ha llegado con Nicolás Córdova en la dirección técnica. También se refirió a las críticas que hizo el DT interino.

Sobre todo las que virtió contra Leandro Hernández, a quien le apuntó por la falta de velocidad para marcar diferencias en niveles más altos. No le importó que haya sido debutante en el duelo amistoso que Chile perdió 4-2 frente a Estados Unidos.

Fernando Cornejo en acción ante Botafogo en la Copa Libertadores. (Franklin Jacome/Getty Images).

“No va mucho por ahí lo que dice: la confianza del jugador es lo más importante y el que tenga más, debe jugar”, sentenció Fernando Cornejo, quien tiene a su hermano Lucas en la lucha por el ascenso a la máxima categoría chilena con Cobreloa.

El volante chileno suma ya 106 partidos en LDU de Quito, incluidos 19 encuentros por la Copa Libertadores y cuatro por la Sudamericana. Tiene 11 conquistas a su haber y regaló siete pases-gol en esta etapa en el gran club ecuatoriano, donde fue dirigido por el ex UC Tiago Nunes y es entrenador actualmente por el ex U de Chile Gustavo Álvarez.

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¿Cuándo juega Chile vs México en esta fecha FIFA?

A la selección chilena le resta un partido para cerrar esta gira por América del Norte: el martes 6 de octubre, a contar de las 23:30 horas, la Roja enfrentará a México.