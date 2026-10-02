El Campanil está en zona de bajar a Primera B y los acereros miran de reojo unos puntos más arriba. Duelo pendiente se juega esta noche.

U de Concepción está hoy en zona de descenso directo en la Liga de Primera y está obligada a ganar en duelo pendiente hoy. El campanil hará de local ante Huachipato, otro que mira de reojo la zona roja de la tabla.

Los foreros son penúltimos, con 22 puntos y solo superan a Unión La Calera. Sin embargo en caso de triunfar ante los acereros, superarán a Cobresal y abandonarán la zona que los manda a la Primera B.

Por su parte, Huachipato tiene 28 puntos y en caso de perder quedaría a cuatro del descenso. Por eso, en duelo pendiente en el Ester Roa, será el todo o nada para ambos elencos del Biobío.

¿Dónde ver EN VIVO por TV y Streaming U de Concepción vs Huachipato?

El partido entre U de Concepción vs Huachipato sí irá por TV y será transmitido por TNT Sports Premium. Además, el duelo que se disputa este viernes 2 de octubre, a las 20.00 horas, e irá en streaming mediante TNT Sports en HBO Max.

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Cristián “La Nona” Muñoz, entrenador del Campanil, llamó a la calma pese al mal momento. El DT aseguró que “la pelea en la parte baja está compleja. Hemos perdido encuentros en jugadas de balones detenidos y hay que estar más atentos a eso”.

“A los muchachos les digo que confíen en el trabajo porque eso nos va a llevar a elevar nuestro nivel”, recalcó La Nona. Por contraparte, en el lado de Huachipato fue Jaime García quien habló del duro partido de esta noche.

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“Será un partido intenso de mucha concentración. Hemos ido levantando de a poco, siempre pensando en lo que hemos pasado y eso es primordial, mantener siempre la tranquilidad. Veremos cómo está la cancha”, dijo el DT acerero.

Tabla Liga de Primera: