El jugador de Deportes Concepción tomó la decisión que nadie quiere tomar al momento de dejar partir a un amigo felino. Tras cinco años juntos, despidió a Tigger.

Joaquín Montecinos avisó una triste noticia. Es que quienes han vivido la experiencia del amor gatuno, saben lo dolorosa que es la decisión de dormir a quien consideran como su familia.

El hombre de Deportes Concepción despidió en emotiva publicación a Tigger, tras cinco años juntos. El ex jugador de O’Higgins se llenó de muestras de cariño tras el adiós familiar a su eterno partner felino.

“Mi bebé Tigger: hoy tomé la decisión más difícil de mi vida. Vivir esta despedida tan repentina me partió el alma. Hoy fue uno de esos días que jamás quisiera volver a vivir. Verte sufrir de dolor después de la vida tan hermosa que tuviste no era sano para ti ni para todos los que te amamos”, posteó el Joaco.

Joaquín Montecinos y su fuerte lazo con Tigger

En un extenso y triste texto, Joaquín Montecinos despidió a Tigger, quien llenó de felicidad su hogar y familia en los últimos cinco años. El lazo con su amigo gatuno será eterno y así lo dejó en claro el delantero lila.

“Jamás olvidaré aquel 15 de marzo de 2021, cuando llegaste a mi vida. Era la primera vez que tendría un gatito y tenía muchos nervios, porque no sabía si estaría preparado para cuidarte de la mejor manera”, contó.

Y como el amor gatuno cambia la vida de las personas, el Joaco complementó diciendo sobre Tigger que “llegaste para enseñarme tantas cosas, pero lo mejor, sin duda, fue tener esa conexión de padre e hijo”.

“Me parte el alma dejarte partir. Teníamos tanto por vivir. Gio solo quería tenerte y jugar contigo un poquito más, agarrarte de los pelos y pedirte que te acercaras cada vez que te veía. Gracias por todo, mi bebé. Me hiciste muy feliz. Mi corazón guarda un espacio enorme para ti”, cerró.