Pilar de la defensa naranja no va más este año tras sufrir grave lesión. Emotiva publicación del jugador que ya levantó un título en la B y en Primera.

Cobreloa es líder de la Primera B, con un punto de ventaja sobre Santiago Wanderers y San Luis. Sin embargo, con miras a los últimos duelos perderá a uno de los pilares de la defensa.

Siendo titular la mayor parte de la temporada 2026, Bastián San Juan no va más este año en las canchas. El defensa nacido y campeón con O’Higgins en 2013 fue operado tras una grave lesión en la rodilla, tras el pasado duelo ante Deportes Antofagasta.

“Presentaba antecedentes quirúrgicos en la misma articulación, luego de haber sido intervenido por una rotura del ligamento cruzado anterior… La nueva lesión afectó de manera importante la zona de la cicatriz y el injerto instalado durante la primera operación del ligamento cruzado anterior”, informó En La Línea.

El patrón de la defensa de Cobreloa deja este mensaje

Bastián San Juan fue operado con éxito de su rodilla y pese a perderse la recta final de Cobreloa, llamó a apoyar a sus compañeros. El defensa ya levantó el título de Primera B con los loínos en 2023.

Foto: Bastián San Juan (Instagram)

“Y bueno, comienza una nueva etapa en mi vida. Si bien es una pausa obligada y un momento que ningún compañero de profesión quiere vivir, solo me queda ver el lado positivo de todo para seguir luchando”, lanzó el jugador.

Para el canterano de O’Higgins, que debutó con Eduardo Berizzo, esta etapa lejos de la canchas “será un tiempo de reflexión, aprendizajes y, sobre todo, mucho trabajo”.

Foto: Bastián San Juan (Instagram)

“Sé que en unos meses, cuando vuelva a la cancha, seré una versión mucho mejor de mí. Muchas gracias a todos los que me han mandado un mensaje de apoyo y buenas vibras”, cerró. Los loínos vuelven a la acción este sábado 3 de octubre, como visita ante Temuco (17.30 horas)