El compromiso entre Santiago Wanderers y Rangers, clave para la parte alta y baja en nuestra división de plata, tuvo que ser reprogramado por orden de la autoridad.

El torneo de Primera B entra en etapas decisivas tanto en la parte alta como en la parte baja. Son varios los equipos que afrontarán esta recta final luchando por diferentes objetivos, ya sea para lograr ese ansiado ascenso o para evitar perder la categoría.

Este es el caso de Santiago Wanderers y Rangers, elencos que se verán las caras por la fecha de 28 en un par de semanas más. Mientras los caturros luchan punto a punto por volver a la Primera División, los talquinos son colistas y deben sumar puntos para no bajar.

Por lo mismo, ese partido asoma como una verdadera final en esta temporada 2026 de la Liga de Ascenso, razón por la cual merece una especial atención. Y ojo, que así lo dejaron en claro desde las autoridades regionales, donde desde ya pidieron que fuese reprogramado.

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Wanderers vs Rangers en la Primera B tiene nuevo día y hora

En un principio este partido se iba jugar el lunes 19 de octubre, pero de acuerdo a información entregada por el diario La Estrella de Valparaíso, las autoridades le informaron a los caturros que para esa jornada no habría suficiente contingente policial.

¿El motivo? Pues un nuevo aniversario del “Estallido Social”, fecha que genera expectativa de varias manifestaciones y movilizaciones en la zona. Ante esta situación, Carabineros ya aviso que no daría abasto para el partido.

Wanderers venció por 2-0 a Rangers en el partido de la primera rueda de este torneo 2026 de la Primera B. | Foto: Santiago Wanderers.

Así las cosas, el compromiso se adelantó para el viernes 16 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander. Con esto, será el compromiso encargado de abrir la fecha 28 de la Primera B.

Cabe recordar que Wanderers es el sublíder del torneo con 44 puntos, solo una unidad menos que el puntero Cobreloa. Por su parte Rangers es el colista con 18 puntos, a cuatro de la zona de salvación de bajar a la Segunda División Profesional.

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En síntesis