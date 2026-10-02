El uruguayo Gerardo Pelusso le dedicó varias elogios al jugador de Colo Colo en medio del Seminario Internacional "Desarrollo Integral en el Fútbol Formativo" de Conmebol.

No cabe duda que Arturo Vidal debe ser puesto como ejemplo para quienes quieran ser exitosos en el fútbol. El King está ad portas de cerrar una carrera notable, una que se construyó en base a un rendimiento notable que le permitió ganar muchos títulos.

Por lo mismo, no es de extrañar que reciba varios elogios, incluso desde la llamada “vereda de enfrente”. Así lo dejó en claro el uruguayo Gerardo Pelusso, ex DT de Universidad de Chile, quien no tuvo temor en alabar la carrera del Rey Arturo.

En medio de su exposición en el Seminario Internacional “Desarrollo Integral en el Fútbol Formativo” de Conmebol, realizado este jueves en Chile, el charrúa resaltó lo fue Arturo Vidal para el fútbol.

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Los elogios de Gerardo Pelusso a Arturo Vidal

El charrúa con micrófono en mano aseguró que “cuando estamos haciendo trabajos de volantes, ida y vuelta, armado de juego, cómo juega un mediocampista; pongan un video a todos estos ‘guachos’ que lo único que quieren es mirar el teléfono haciendo pavadas”.

“Mirá cómo jugaba este tipo (Arturo Vidal). Salió campeón en todas partes donde fue”, agregó DT que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores con Universidad de Chile.

Por medio de sus cuentas de Instagram el propio bicampeón de América compartió este extracto de la exposición de Pelusso, donde no tardó en llenarse de varios comentarios positivos hacia el ex DT de los azules.

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En síntesis