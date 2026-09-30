Mundialista con la selección exige vueltas de Vidal y Vargas: “No me importa la edad, me interesa el rendimiento”

El icónico Miguel Ángel Neira, autor de un gol en la Copa del Mundo de España 82, se inspiró en varios partidos de la UEFA Nations League para pedir los retornos del Rey y Turboman al Equipo de Todos.

La selección chilena sumó una nueva derrota en la gira por América del Norte y un mundialista con la Roja pidió a viva voz los retornos de Arturo Vidal y Eduardo Vargas a las convocatorias. Se trata de un icónico mediocampista que incluso anotó un gol en España 82.

Fue ante Argelia en la fase grupal que terminó con Chile eliminado prontamente. Las referencias son para Miguel Ángel Neira, quien quedó muy disconforme con lo mostrado por el equipo adiestrado interinamente por Nicolás Córdova tras la caída por 4-2 frente a Estados Unidos.

Aunque a Neira sí le pareció bien la actuación de Lawrence Vigouroux, portero titular indiscutido en la era de Córdova. “El arquero de nuevo. Debe haber sacado unos cinco goles. ¿Sabes lo que me pasa con la selección chilena? Que no propone nada”, aseguró el exjugador de Universidad Católica.

Lawrence Vigouroux fue destacado por Miguel Ángel Neira a pesar de recibir cuatro goles. (Jeff Lee/Photosport).

“Propuso cinco de los 90 minutos con Osorio y otros más. Pero no es el equipo que estábamos acostumbrados a ver antes, que salía a presionar, jugar y se adueñaba del partido en cualquier momento. Ahora es ir a la espera”, planteó Neira.

Y sacó a colación algunos duelos europeos. “Estuve viendo la UEFA Nations League, que son de verdad. No son amistosos. Y veo jugadores de mucha edad. Creo que en Chile debería pasar lo mismo. Para mi gusto, en la selección tienen que estar los mejores, no importa la edad”, expuso el otrora futbolista de O’Higgins, Unión Española y Huachipato.

“Siempre fui crítico cuando Arturo Vidal volvió a jugar, pero actualmente, ¿quién es mejor líbero que él? Ninguno. Es el mejor jugador de Chile”, lanzó Miguel Ángel Neira, quien quiere de regreso al Rey en la Roja. Sobre todo por la función que ha cumplido en Colo Colo durante 2026.

Arturo Vidal en acción durante el triunfo de Colo Colo vs Puerto Montt. (Nicolas Klein/Photosport).

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Miguel Ángel Neira quiere a Vidal y Vargas de vuelta en la selección chilena

Además de Arturo Vidal, Miguel Ángel Neira pretende el retorno de Eduardo Vargas a la selección chilena. “Es mil veces mejor que (Ben) Brereton. ¿Por qué no los llaman a ellos? Esto es para que estén los mejores”, aseguró el oriundo de Hualqui.

Eduardo Vargas suma 29 partidos por la U de Chile en 2026: anotó 12 goles y regaló cinco asistencias. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“No me interesa que hayan estado en la Generación Dorada, me importa el rendimiento actual. El chico de Colo Colo que estaba en Everton, cómo no va a estar en la selección”, dijo Neira. Se refería al mediocampista Álvaro Madrid, quien a pesar de sus 31 años debería ser convocado según él.

Álvaro Madrid celebra el gol que le anotó a Universidad de Chile en le Superclásico. (Felipe Zanca/Photosport).

Tuvo más para resumir su postura. “No me gusta que están mal elegidos los jugadores y Chile no propone. Y al final, pierde igual”, sentenció Miguel Ángel Neira, quien espera otros resultados en la Roja. Pero por sobre todo, una manera diferente de plantear los partidos.

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