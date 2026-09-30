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Selección chilena

Vidal pide a 5 jugadores de la Generación Dorada de vuelta en la Roja: “No dentro de la cancha”

Arturo Vidal señala que junto a Charles, Edu Vargas, Alexis y Gary Medel pueden aportar afuera de la cancha a la selección.

Por Felipe Escobillana

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Arturo Vidal quiere volver a la selección chilena
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTArturo Vidal quiere volver a la selección chilena

Arturo Vidal presenció el partido de Chile ante Estados Unidos y le queda la sensación de que a este elenco aún le pueden dar muchos los jugadores históricos de la Generación Dorada.

En el react de Mega manifestó que “hay una manía, un pensamiento muy errado que piensa en el recambio, en el recambio. Para ese recambio necesitas jugadores con experiencia” detalló.

El King manifestó que esos futbolistas mayores “les dejen algo, porque la Generación Dorada dejó dos Copa América, muchos triunfos, pero eso en la televisión. En el día a día los jóvenes necesitan a los grandes, que vivieron cosas que no han vivido”.

“Pero la manía de sacar a los más grandes no lo entiendo. Vean a los europeos, a las mejores del mundo, que siempre tiene pilares que ayudan, que dan consejos. Si puedes aprovechar a jugadores que han ganado, la selección va a mejorar mucho”, agregó.

Los cinco jugadores que Vidal pide para Chile

Arturo Vidal manifestó que hay cinco jugadores que pueden aportar a la selección chilena con su experiencia, entendiendo que aún rinden en un buen nivel.

“Están Edu (Vargas), que pasa un gran momento. Charles (Aránguiz) puede ir tranquilamente. Alexis que todavía está jugando. Yo estoy jugando. Gary si se recupera”, nombró el ex Barcelona.

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Es más: manifestó que ni siquiera es necesario hacerlos jugar. “Si quieres no los colocas, pero tenerlos ahí”, detalló sobre el rol que pueden tener los mayores.

Luego profundizó en eso. “Si hay un entrenador que se elige para la selección y me dice yo te necesito, pero no sé si vas a jugar, yo iría encantado. Feliz”, expresó.

Esto debido a que “sé lo que puedo dar. No dentro de la cancha, pero fuera pondré el pecho y los otros de la Generación Dorada tienen el mismo pensamiento que yo”.

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