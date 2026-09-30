El DT interino de la Roja firmó otra derrota en la gira por América del Norte, aunque de todas maneras insiste en que lo más importante es generar bagaje y experiencia en el plantel.

Nicolás Córdova hizo un análisis de la nueva derrota que la selección chilena cosechó en la gira por América del Norte. Esta vez, el equipo adiestrado interinamente por él firmó un 4-2 frente a Estados Unidos en un partido que nuevamente terminó caldeado.

En ese contexto, Córdova expuso una receta que difícilmente se ha visto en la cancha durante el tiempo que lleva a cargo de la Roja. “Al final esto es muy simple. Hay muchas cosas por mejorar, soy consciente que no estamos en un nivel de juego espectacular”, manifestó el entrenador.

“Estamos en construcción de jugadores, quiero que se entienda. Ustedes que están acá que, ven las velocidades que corren. Estamos hablando de otros niveles. Lo único que yo quiero transmitir es que la única manera que crezcan es jugar este tipo de partidos y estar expuesto a velocidades”, dijo Córdova.

Nicolás Córdova observa a Felipe Faúndez en el amistoso ante Estados Unidos: el jugador de O’Higgins fue reemplazado por Francisco Salinas en el segundo tiempo. (Jeff Lee/Photosport).

Añadió más a ese punto. “A balones que son rápidos. No hay otra forma de hacerlo que jugar este tipo de partidos. Sería fácil armar partidos con selecciones inferiores, pero no gana nadie. Independiente de perder, acá lo mas importante es que los chicos tengan vivencias”, aseguró el otrora volante ofensivo de larga trayectoria en Europa. Pero muy poca participación en la Roja: sumó solo cinco presencias.

“Que sepan que en la última contra de Leandro (Hernández) no va avanzar, que hay otras velocidad y en Chile a lo mejor le alcanza”, dijo sobre un arranque personal del volante ofensivo de Colo Colo prácticamente sobre el final del partido. Aunque el Chino no recibió ninguna compañía en esa acción.

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Nicolás Córdova aborda la nueva derrota de la selección chilena

Nicolás Córdova tuvo algo muy marcado tras la caída de la selección chilena vs Estados Unidos. Habló de muchos puntos que no tienen necesariamente que ver con él en su rol de DT del combinado adulto. Quizá tampoco en su trabajo formal, jefe técnico de las selecciones masculinas juveniles de Chile.

“Después pueden decir que jugamos peor o mejor. Para nosotros lo más importante es que ellos jueguen estos partidos. Que (Jonathan) Villagra, que Diego (Ulloa) jueguen. Si Colo Colo sale campeón necesita jugar paridos superiores para Copa Libertadores”, aseguró Córdova.

Pero la presencia de ambos defensores en el Cacique no es algo que decida él. Por ahora, quien toma esa determinación es Fernando Ortiz. Y los ha hecho jugar durante toda la temporada en el fútbol chileno. “Va por ahí, asumo la responsabilidad y de tener la valentía de ponerlo”, apuntó Córdova.

Nicolás Córdova habla con Mauricio Pochettino tras la caída de Chile vs Estados Unidos. (Jeff Lee/Photosport).

“Pudo ser mas fácil hacer otras cosas. Tenemos otro partido con México y debemos seguir generando experiencia”, aseguró el DT para finalizar este tema. Por ahora, los jugadores han adquirido bagaje. Y al menos en América del Norte, se han acostumbrado a perder.

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