Claudio Palma asegura que el jugador que más admiraba en la Generación Dorada era Humberto Suazo. "Era como Carlos Caszely", señala.

La Generación Dorada está marcada por una voz inconfundible, que es la de Claudio Palma. El relator narró los Mundiales del 2010 y del 2014, además de las Copa América que la Roja ganó consecutivamente a Argentina.

Sin entrar a la cancha es parte del éxito de la Roja, al transmitir toda la alegría y pasión que vivía el pueblo chileno. Por eso, es un personaje autorizado para repasar esos años de gloria.

Invitado al programa “En la Lupa” de Redgol con Cristián Basaure, el Negro Palma escogió a su futbolista preferido de los años exitoso de la selección chilena. “Tengo debilidad por Chupete Suazo“, señaló sobre su favorito.

Explica que es porque siente una cercanía con su historia de vida. “Me gusta el lado B. A Chupete se le murió su papá, le bajó la pena y se fue a San Antonio, ahí hay algo que nos acerca“, señala el relator.

Chupete Suazo jugando en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014

“Suazo entraba al área y era como andar en pantuflas”

Palma recuerda que tras la tristeza por lo ocurrido con su papá, costaba convencerlo de que volviera a jugar. “Era el único jugador al que lo iban a buscar, no entrenaba en la semana”, señala.

“Después lo rescata (Mauricio) Riffo, en San Luis, cuando estaba casi retirado. Por eso le tengo buena y eso que nunca he conversado con él, ni siquiera le he hecho una nota. Pero era tan humilde”, detalla.

ver también Esteban Pavez se echa al bolsillo a todo Perú tras “round” con otro chileno: “Estoy caliente con el partido”

Cuenta que le recuerda mucho a Carlos Caszely, por su facilidad para jugar en el área. “Un día vi un video cuando fui a España y también la rompe. Era como Caszely, de esos goleadores manejan espacio reducido“, cuenta.

Finaliza haciendo una comparación bastante especial. “Chupete cuando entraba al área era como andar en pantuflas y pum, gol”, destaca por su capacidad de remate.