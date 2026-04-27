Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Roja

Duro golpe para jugador de la Generación Dorada: tendrá que pagar millonaria indemnización tras humillar a funcionario público

Tras humillar a un fiscalizador sanitario, el jugador tendrá que meterse las manos al bolsillo. Todo por un impasse en plena pandemia.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El jugador que tendrá que pagar una indemnización.
© PhotosportEl jugador que tendrá que pagar una indemnización.

Malos días para Gary Medel. El volante de la Universidad Católica, y parte de la Generación Dorada, vive un momento complejo, tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El Pitbull tendrá que pagar una millonaria indemnización a un fiscalizador sanitario al que insultó y expuso públicamente a través de redes sociales, en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

Todo se remonta al 26 de mayo de 2022, cuando Gary Medel protagonizó un altercado en el ingreso a un centro de eventos. El afectado fue un funcionario de la Seremi de Salud, que sufrió de agresión verbal. Todo, además, fue transmitido en vivo por redes sociales.

La gran mufa de Universidad Católica en la previa del Clásico Universitario: fue al ritmo del reguetón

ver también

La gran mufa de Universidad Católica en la previa del Clásico Universitario: fue al ritmo del reguetón

¿Cuánto tendrá que pagar Gary Medel?

Lo dictaminó la Justicia. La Cuarta Sala del Tribunal de alzada confirmó la sentencia del 28° Juzgado Civil de Santiago, pero resolvió aumentar prudencialmente la compensación.

Así, se pasó a una suma de $415.280 por daño emergente y $15.000.000 por daño extrapatrimonial, además de condenar en costas al demandado. Habrá que estrujar los bolsillos.

Además, el fallo añade que el funcionario requirió atención psicológica, terapia y tratamiento farmacológico a causa de un trastorno adaptativo, situación respaldada con documentos y con la declaración del psicólogo tratante.

Publicidad
Gary tendrá que meterse las manos al bolsillo | Photosport

Gary tendrá que meterse las manos al bolsillo | Photosport

En resumen…

  • Gary Medel deberá pagar una indemnización millonaria tras un fallo de la Corte de Apelaciones.
  • El futbolista pagará $15.000.000 por daño extrapatrimonial y $415.280 por daño emergente al fiscalizador.
Publicidad
  • La sentencia responde a una agresión verbal ocurrida el 26 de mayo de 2022.
Clave en el triunfo de la U de Chile en el Clásico Universitario: La flexibilidad de Fernando Gago

ver también

Clave en el triunfo de la U de Chile en el Clásico Universitario: La flexibilidad de Fernando Gago

Lee también
El mazazo de la BBC a La Roja: "Es rehén de la Generación Dorada"
Selección Chilena

El mazazo de la BBC a La Roja: "Es rehén de la Generación Dorada"

La Roja de Nicolás Córdova iguala racha de la Generación Dorada
Selección Chilena

La Roja de Nicolás Córdova iguala racha de la Generación Dorada

La "generación dorada" entre los mejores equipos de todos los tiempos
Selección Chilena

La "generación dorada" entre los mejores equipos de todos los tiempos

Fue parte de la Generación Dorada y sigue sin club
Selección Chilena

Fue parte de la Generación Dorada y sigue sin club

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo