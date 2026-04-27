Malos días para Gary Medel. El volante de la Universidad Católica, y parte de la Generación Dorada, vive un momento complejo, tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El Pitbull tendrá que pagar una millonaria indemnización a un fiscalizador sanitario al que insultó y expuso públicamente a través de redes sociales, en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

Todo se remonta al 26 de mayo de 2022, cuando Gary Medel protagonizó un altercado en el ingreso a un centro de eventos. El afectado fue un funcionario de la Seremi de Salud, que sufrió de agresión verbal. Todo, además, fue transmitido en vivo por redes sociales.

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¿Cuánto tendrá que pagar Gary Medel?

Lo dictaminó la Justicia. La Cuarta Sala del Tribunal de alzada confirmó la sentencia del 28° Juzgado Civil de Santiago, pero resolvió aumentar prudencialmente la compensación.

Así, se pasó a una suma de $415.280 por daño emergente y $15.000.000 por daño extrapatrimonial, además de condenar en costas al demandado. Habrá que estrujar los bolsillos.

Además, el fallo añade que el funcionario requirió atención psicológica, terapia y tratamiento farmacológico a causa de un trastorno adaptativo, situación respaldada con documentos y con la declaración del psicólogo tratante.

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Gary tendrá que meterse las manos al bolsillo | Photosport

En resumen…

Gary Medel deberá pagar una indemnización millonaria tras un fallo de la Corte de Apelaciones.

El futbolista pagará $15.000.000 por daño extrapatrimonial y $415.280 por daño emergente al fiscalizador.

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La sentencia responde a una agresión verbal ocurrida el 26 de mayo de 2022.