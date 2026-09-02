El golero de la selección chilena portó el brazalete de los Cisnes, que vencieron por 2-0 al Watford y ratificaron el tremendo comienzo de campaña en la segunda división de Inglaterra.

Lawrence Vigouroux es un referente del Swansea City y eso quedó claro una vez más, pues portó la jineta de capitán ante la ausencia de Ben Cabango, quien habitualmente la lleva. Lo hizo en el triunfo por 2-0 de los Cisnes sobre el Watford.

Una victoria que deja al Swansea como transitorio líder de la tabla en la Championship, segunda categoría del fútbol inglés. Por tercera vez consecutiva, Vigouroux deja en cero su portería. Una señal clara del buenísimo comienzo de temporada que tuvo el golero de la selección chilena.

Por si eso fuera poco, el arquero de 32 años fue protagonista de la extraordinaria jugada del 1-0 que anotó su equipo. Una conquista que coronó el mundialista surcoreano Eom Ji-Sung en los 8 minutos del primer tiempo. Aunque el asiático sólo tuvo que literalmente empujar el balón.

Pero la construcción del tanto fue un baile a toda orquesta. Una maniobra colectiva brutal que comenzó con dos pases rasantes de Vigouroux. Y que el Swansea definió en sus redes sociales como “fútbol líquido” para dar cuenta del nivel mostrado por el equipo que adiestra el portugués Vitor Soares.

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El 2-0 lo anotó el mismo jugador que asistió en la apertura de la cuenta: Adam Idah, quien recibió un pase exquisito del autor del 1-0. El irlandés de 25 años, quien fue compañero de Marcelino Núñez en el Norwich City, definió con clase para estirar a dos la distancia en el marcador.

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Mundialista debutante en Swansea valora al capitán Vigouroux por la valla invicta

Eso sí, el capitán Lawrence Vigouroux no sólo destacó por su juego con el pie en el Swansea. También tuvo intervenciones claves para mantener en cero la portería, algo que también consiguió frente al Derby County y contra el Sheffield United, nuevo club de Ben Brereton.

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Por ejemplo, tapó de gran forma con la pierna un remate del atacante Rocco Vata, quien reemplazó al marroquí Othmane Maamma, figura en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. Y en segunda instancia, Vigouroux se quedó con la pelota. Recibió los aplausos del público. También las felicitaciones de sus compañeros.

Tras el partido, el debutante Stephen Eustáquio valoró la actuación del equipo. “Estuvimos muy bien. Es importante mantener el arco en cero, tuvimos un montón de poder en momentos clave. Y la calidad de nuestros jugadores nos hizo marcar goles. Nuestros hinchas son muy apasionados, amé jugar frente a ellos por primera vez”, dijo el volante canadiense que jugó el Mundial 2026.

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Revisa el compacto del triunfo de Swansea City vs Watford

Así va el Swansea City en la tabla de posiciones de la Championship 26-27

Al cabo de cuatro fechas, Swansea City lidera la tabla del Championship, aunque está a la espera del duelo de Charlton Athletic, que podría llegar al puntaje ideal si vence al West Bromwich este 2 de septiembre a contar de las 14:45 horas.