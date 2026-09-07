Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Mauricio Isla se retira y deja a solo siete jugadores activos de la Generación Dorada

Tras el anuncio del "Huaso", cada vez son menos los históricos futbolistas que dieron gloria al país y que continúan en actividad.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Mauricio Isla se retira y quedan 7 futbolistas de la Generación Dorada en actividad.
© Photosport/Gemini IAMauricio Isla se retira y quedan 7 futbolistas de la Generación Dorada en actividad.

El histórico lateral derecho Mauricio Isla utilizó sus redes sociales para comunicar el término de su carrera como futbolista a los 38 años, y con ello un nuevo integrante de la Generación Dorada del fútbol chileno “cuelga los botines”.

“144 partidos con La Roja, seis Copas América, dos Mundiales, una Copa Confederaciones y dos títulos continentales junto a una generación que marcó a nuestro país. Gracias a Dios por permitirme vivirlo”, escribió el Huaso en su cuenta de Instagram.

Con el final de la carrera de Isla, hasta el cierre de la redacción son siete los integrantes de la Generación Dorada que todavía continúan en actividad. En esta lista, se cuenta a Marcelo Díaz que en diciembre de este año acabará con su carrera.

Mauricio Isla se retira del fútbol: otro menos en la generación dorada de la Roja

ver también

Mauricio Isla se retira del fútbol: otro menos en la generación dorada de la Roja

Tras retiro de Isla: Los siete “dorados” que están en actividad

Si sumamos a todos los que alguna vez jugaron por La Roja durante los años dorados de nuestro balompié, la lista aumenta considerablemente a los 13 futbolistas, donde hay nombres como Erick Pulgar, Ángelo Henríquez o Miiko Albornoz.

Ahora, del selecto grupo de leyendas que ganó las dos Copas América en 2015 y 2016, con el retiro de Isla sólo quedan siete jugadores en actividad, aunque la lista se reducirá hasta los seis con el ya anunciado retiro de Marcelo Díaz.

  • Gary Medel – Universidad Católica
  • Eugenio Mena – Universidad Católica
  • Charles Aránguiz – Universidad de Chile
  • Eduardo Vargas – Universidad de Chile
  • Arturo Vidal – Colo Colo
  • Alexis Sánchez – CF Montréal (el único que juega en el exterior)

En síntesis

  • Mauricio Isla anunció su retiro del fútbol a los 38 años mediante redes sociales.
  • El histórico lateral de La Roja repasó sus logros, títulos y Mundiales jugados.
  • Tras su decisión, hoy quedan solamente siete jugadores activos de la Generación Dorada.
Lee también
La última cueca: ¡Mauricio Isla se despide del fútbol!
Selección Chilena

La última cueca: ¡Mauricio Isla se despide del fútbol!

El recado de Huaso Isla para tener última zapateada con Alexis Sánchez
Chile

El recado de Huaso Isla para tener última zapateada con Alexis Sánchez

Mauricio Isla sorprende a todos y reaparece tras meses sin equipo
Chile

Mauricio Isla sorprende a todos y reaparece tras meses sin equipo

El lamento del Huaso Isla: se aleja de la última zapateada
Chile

El lamento del Huaso Isla: se aleja de la última zapateada

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo