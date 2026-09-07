Tras el anuncio del "Huaso", cada vez son menos los históricos futbolistas que dieron gloria al país y que continúan en actividad.

El histórico lateral derecho Mauricio Isla utilizó sus redes sociales para comunicar el término de su carrera como futbolista a los 38 años, y con ello un nuevo integrante de la Generación Dorada del fútbol chileno “cuelga los botines”.

“144 partidos con La Roja, seis Copas América, dos Mundiales, una Copa Confederaciones y dos títulos continentales junto a una generación que marcó a nuestro país. Gracias a Dios por permitirme vivirlo”, escribió el Huaso en su cuenta de Instagram.

Con el final de la carrera de Isla, hasta el cierre de la redacción son siete los integrantes de la Generación Dorada que todavía continúan en actividad. En esta lista, se cuenta a Marcelo Díaz que en diciembre de este año acabará con su carrera.

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Tras retiro de Isla: Los siete “dorados” que están en actividad

Si sumamos a todos los que alguna vez jugaron por La Roja durante los años dorados de nuestro balompié, la lista aumenta considerablemente a los 13 futbolistas, donde hay nombres como Erick Pulgar, Ángelo Henríquez o Miiko Albornoz.

Ahora, del selecto grupo de leyendas que ganó las dos Copas América en 2015 y 2016, con el retiro de Isla sólo quedan siete jugadores en actividad, aunque la lista se reducirá hasta los seis con el ya anunciado retiro de Marcelo Díaz.

Gary Medel – Universidad Católica

Eugenio Mena – Universidad Católica

Charles Aránguiz – Universidad de Chile

Eduardo Vargas – Universidad de Chile

Arturo Vidal – Colo Colo

Alexis Sánchez – CF Montréal (el único que juega en el exterior)

En síntesis