El Vikingo sigue adelante con su aventura en el Viejo Continente y fue anunciado como refuerzo en una liga que cerraba la ventana de traspasos este miércoles 9 de septiembre.

Francisco Sierralta lleva una dilatada trayectoria en Europa y en esta temporada 2026-2027 había comenzado sin minutos en el Auxerre, donde había disputado 11 partidos entre la Ligue 1 anterior y la Copa de Francia. Por eso mismo, tuvo un movimiento de mercado.

Y fue justo sobre la hora del cierre de la ventana de traspasos. Sierralta fue transferido a préstamo por una campaña al Piast Gliwice de la primera división de Polonia, que tuvo abierta la disponibilidad de incorporaciones hasta este miércoles 9 de septiembre.

Además Los Nobles, como se le conoce en suelo polaco al nuevo equipo del zaguero chileno, se aseguraron una opción de compra. Eso sí, no se revelaron los montos involucrados en la negociación. El Piast Gliwice marcha en el 6° lugar de la tabla al cabo de siete partidos jugados.

Francisco Sierralta intenta marcar a Lionel Messi. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Bienvenido. Tenemos muchos momentos hermosos por delante”, fue la dedicatoria que el cuadro polaco le dedicó al Vikingo, quien se formó en Universidad Católica. También jugó en Palestino y desde hace tiempo que se mueve por el Viejo Continente.

Allí jugó en Udinese, Empoli y el Parma de Italia. Y tuvo una larga estadía en el Watford de Inglaterra, el equipo donde más partidos sumó en Europa: fueron 123 encuentros los que jugó en las Avispas, donde anotó dos goles, regaló una asistencia y recibió 34 tarjetas amarillas según Transfermarkt.

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Francisco Sierralta ficha en Piast Gliwice y sigue su periplo en Europa

Francisco Sierralta cumplió 29 años el 6 de mayo y afrontará un nuevo desafío en Europa en el Piast Gliwice. A pesar de que domina a la perfección el inglés, el defensor tendrá varios compañeros hispanoparlantes en Polonia. Como su colega zaguero Juande Rivas.

Francisco Sierralta sumó más de 100 partidos en el Watford inglés. (David Rogers/Getty Images).

También el extremo izquierdo Hugo Vallejo, otro español de la plantilla. O el experimentado Jorge Félix, atacante que también es de esa nacionalidad. El siguiente desafío del Piast Gliwice en la máxima categoría polaca será el 14 de septiembre.

Quizá aquel día se dé el estreno de Sierralta ante el Radomiak Radom, cuadro que marcha en el 12° lugar de la tabla. Toma nota Nicolás Córdova de esta movida en el mercado europeo…