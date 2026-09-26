En la previa su primer compromiso en tierras norteamericanas el equipo de todos recibió la visita de un ex entrenador.

La selección chilena regresa al ruedo para jugar el primero de sus tres amistosos en esta fecha FIFA triple. Esta tarde la Roja se verá las caras ante Canadá en el Estadio BMO Field de Toronto, buscando dar una buena impresión ante un combinado que viene de alcanzar los 8vos de final en el último Mundial 2026.

En la previa de este compromiso, justo en la última práctica liderada por Nicolás Córdova, el equipo de todos recibió una inesperada visita que incluso se dio el tiempo de hablar con la prensa presente.

Se trató de Reinaldo Rueda, ex entrenador del seleccionado nacional entre 2018 y 2021, quien llegó hasta la concentración chilena para reunirse unos minutos con el cuerpo técnico y hasta hablar con los dirigentes presentes. De acuerdo a las imágenes, intercambió palabras con Pablo Milad, su ex jefe en la ANFP.

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Reinaldo Rueda llega a ver a la selección chilena

El entrenador colombiano habló con ESPN sobre este encuentro, donde aseguró que “estoy muy contento por este reencuentro con La Roja, el cuerpo técnico y los muchachos. Hemos venido en contacto con el profe Nico Córdova a través de los años. Me alegra mucho que él esté con esta responsabilidad y disfrutando la Selección”.

Reinaldo Rueda intercambió algunas palabras con Reinaldo Rueda en su visita a la concentración en la selección chilena. | Foto: Christopher Brandt.

Al momento de recordar su equipo en la selección, Rueda afirmó que “todo fue muy bonito. Desafortunadamente, creo que no coincidieron los tiempos con el tema del Estallido Social, la pandemia”.

“Fueron meses vitales que afectaron nuestro trabajo. Pero de todas formas, es un grato recuerdo, por la forma que nos trataron, la calidad de todos los profesionales que tuvimos. Fue una gran experiencia”, agregó.

Proyectando el futuro de Chile, el colombiano avisó que “ha sido una transición difícil, compleja. Totalmente renovada, muchos jóvenes con talento. Es cuestión de tiempo, de paciencia… Se van a ver los resultados”.

“Tiene todo el talento. Ahora, todo lo que ha ido montando el profe Nico Córdova y todo lo que tiene Chile, creo que siempre promete e invita a soñar en que se puede lograr”, concluyó.

¿A qué hora juega la selección chilena vs Canadá?

El partido entre Chile y Canadá se disputará hoy sábado 26 de septiembre a las 20:00 (hora de Chile) en el BMO Field de Toronto.

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En síntesis