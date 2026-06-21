Este habilidoso extremo que jugó la Copa del Mundo de Brasil 2014 trapeó el piso con el DT de La Tri luego del empate sin goles ante Curazao que dejó en la cornisa a los ecuatorianos para seguir en competencia. Propuso dos reemplazantes para que dirijan ante Alemania.

Sebastián Beccacece tiene perfectamente claro que la hinchada de Ecuador no lo quiere y sabe que eso se profundizó luego del inesperado empate contra Curazao que dejó al cuadro sudamericano en la cornisa del Mundial 2026. Es más, el entrenador argentino dejó una frase muy llamativa.

“No he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano y tengo fe de que en el último partido se curará, pero sigan confianto en estos chicos”, aseguró Beccacece tras un 0-0 que sólo se explica con la imperial actuación del portero curazoleño Eloy Room, un hombre récord de la Copa del Mundo.

Todo esto mientras Beccacece suena fuerte como una carta para tomar la dirección técnica de la selección chilena. “Hasta que tengamos vida lucharemos. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Ahora tenemos la posibilidad de ganarle a una selección que nunca hemos podido”, afirmó el exestratego del Elche de España y de la Universidad de Chile.

Así lucía Sebastián Beccacece en el partido ante Curazao. (Charlotte Wilson/Getty Images).

El último partido de La Tri en la fase de grupos será muy complicado: frente a Alemania, que ya se consagró como ganador de la zona con dos victorias consecutivas. Precisamente para aquel duelo, un mundialista ecuatoriano que supo anotarle a la Roja exigió la renuncia de Becca.

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El exdelantero de Ecuador que pide la salida de Beccacece en pleno Mundial 2026

Así como Sebastián Beccacece mantiene viva la confianza en acceder a la ronda de 32 mejores, un exdelantero de Ecuador que supo anotarle a la selección chilena lo quiere fuera de su puesto, incluso antes de que finalice la participacion del equipo en el Mundial 2026.

Se trata de Jefferson Montero, quien le marcó a la selección chilena en un amistoso jugado en 2012 y fue mundialista en Brasil 2014 con el equipo que entonces adiestraba Reinaldo Rueda. La Tri venció por 3-0 al Equipo de Todos que dirigía Claudio Borghi en Nueva York.

Jefferson Montero festejó así ante la selección chilena. (Andres Pina/Photosport).

Y celebró en los 67 minutos de ese encuentro. Pues bien, el ex jugador del Swansea City usó su cuenta de Instagram para trapear el piso con Beccacece. Literalmente. “¡Deja de vender humo y renuncia a la Tri!”, introdujo el otrora habilidoso extremo, quien en 2025 fichó por un equipo de la novena división inglesa.

Jefferson Montero enfrenta la marca de Carlos Labrín en ese duelo amistoso vs La Roja. (Paul Bereswill/Getty Images).

“Ten un poco de dignidad. Le has hecho mucho daño a nuestro fútbol y a una generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia. Hace mucho tiempo advertí que esto podía pasar teniendo a este entrenador al frente”, agregó Jeff Montero.

Y tuvo más. Propuso a los reemplazantes inmediatos para el trasandino. “Tenemos a referentes como Álex Aguinaga o Antonio Valencia, que se han ganado dirigir a la selección de Ecuador. Denles una oportunidad. Que ellos preparen y dirijan el siguiente partido contra Alemania. La Tri necesita un cambio urgente”, solicitó este futbolista.

Captura Instagram.

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Así va la tabla de posiciones en el Grupo E del Mundial 2026

Alemania logró amarrar la clasificación en el Grupo E del Mundial 2026, mientras que Ecuador quedó muy complicado.