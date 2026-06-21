El arquero Eloy Room fue la gran figura del empate sin goles ante Ecuador, donde además alcanzó una marca histórica en la Copa del Mundo.

Curazao se ha transformado en una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. La selección caribeña volvió a llamar la atención tras igualar 0-0 ante Ecuador, resultado que le permitió sumar un punto histórico y que tuvo como gran figura a su arquero, Eloy Room, quien además consiguió una marca inédita en el torneo.

La escuadra disputa el primer Mundial de su historia y su estreno estuvo lejos de ser ideal, ya que sufrió una dura derrota por 7-1 frente a Alemania.

Sin embargo, ante Ecuador mostró una cara completamente distinta y encontró en Room a su gran héroe, con una actuación clave para mantener su arco en cero y rescatar un valioso empate.

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Portero de Curazao entra en la historia de los Mundiales

La actuación de Eloy Room no solo fue clave para rescatar el empate, sino que también quedó en los libros de historia. El arquero de Curazao completó 15 atajadas frente a Ecuador, la mayor cifra registrada en un partido de 90 minutos en una Copa del Mundo.

El portero se convirtió en el héroe de la jornada contra Ecuador. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

Solo Tim Howard lo supera con 16 intervenciones ante Bélgica en Brasil 2014, aunque ese encuentro se definió en tiempo suplementario.

Curazao logró un valioso empate contra Ecuador. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Así va Curazao en la Copa del Mundo

Curazao logró una histórica clasificación al Mundial 2026, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones de las eliminatorias de la CONCACAF.

La selección caribeña aseguró su boleto tras completar una destacada tercera ronda invicta, finalizando en el primer lugar del Grupo B y obteniendo por primera vez en su historia un cupo para una Copa del Mundo.

Curazao se ubica actualmente en el último lugar del Grupo E con un punto. En su estreno mundialista, la selección caribeña sufrió una dura derrota por 7-1 ante Alemania, pero logró recuperarse en su segunda presentación al igualar sin goles frente a Ecuador.

Ahora, el combinado dirigido por Dick Advocaat buscará dar otro golpe en la Copa del Mundo cuando enfrente a Costa de Marfil en la última fecha de la fase de grupos, con la ilusión de seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.