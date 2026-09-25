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Fútbol chileno

Vidal y su polémica renovación en Colo Colo: “Soy el mejor de Sudamérica, un jugador así no se puede poner inquieto”

El King dejó atrás meses de silencio, donde aclaró qué pasa con su continuidad. Lució con orgullo estar en el top de los defensas del continente.

Por Nelson Martinez

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El King volvió a brillar en el Cacique y alzó al voz.
© Photosport.El King volvió a brillar en el Cacique y alzó al voz.

Arturo Vidal volvió a hablar en Colo Colo y no se guardó nada. Luego de la clasificación en Copa Chile, ante Audax Italiano, el King no le hizo el quite a ningún tema tras meses sin dar declaraciones.

“Muy feliz, de verdad estoy muy contento con el equipo. Faltan muchos jugadores, pero los que entraron lo hicieron muy bien, eso habla bien del trabajo que se ha hecho”, partió diciendo.

En relación a los canteranos que brillaron en la llave de Copa Chile, el capitán de Colo Colo dijo que hay futuro. “Que los jóvenes sigan aprovechando la oportunidad. Ellos saben que los más grandes estamos con ellos… Si se equivocan, los vamos a apoyar”.

Vidal aborda la demora de su renovación en Colo Colo

Arturo Vidal lució su chapa del mejor defensa de Sudamérica, en reciente estudio de la prestigiosa cuenta estadística CIES Observatory. Usando ese registro, el King dijo que no se alarma porque aún no se le acercan a renovarle contrato.

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“No estoy inquieto, no he hablado porque hay muchas cosas que no me gustan, pero estoy tranquilo. Vi que soy el mejor (central) de Sudamérica, vi que salí (en ese estudio)… Un jugador así no puede estar nunca nervioso. Si se da seguir acá, feliz”, aseguró.

Finalmente, tras el soñado partido de Gedeón Díaz, el King le puso toda la fianza a la joven promesa de Colo Colo diciendo “sabemos la calidad que tienen, es normal que a veces se pongan nerviosos. Son jugadores espectaculares que le darán mucho al fútbol chileno”.

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Ahora el King se enfoca de lleno en sus objetivos este año con el equipo, donde dejó en claro que apunta a ganar los dos títulos que le quedan en competencia: Copa Chile y Liga de Primera.

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