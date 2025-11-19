“Perdón”: Reinaldo Rueda rompe en llanto tras quedar fuera del Mundial con Honduras

Una infartante última jornada de las Eliminatorias de la Concacaf terminó con la clasificación de Haití al Mundial 2026, y las eliminaciones de Costa Rica y Honduras de Reinaldo Rueda en el Grupo C.

Al mismo tiempo que Haití superó a Nicaragua del Fantasma Figueroa, Costa Rica y Honduras firmaron su despedida de la Copa del Mundo con un empate sin goles entre sí. Los haitianos se tomaron el liderato de su grupo y firmaron su participación en la Copa del Mundo.

En Honduras, la tristeza de Reinaldo Rueda fue evidente en conferencia de prensa. El DT rompió en llanto al hablar del fracaso de la Bicolor. Un gol le faltó para ser uno de los dos mejores segundos de la clasificación y asistir a la repesca internacional, adonde irán Jamaica y Surinam.

Entre lágrimas, el extécnico de la Roja declaró: “Perdón, pero yo creo que es un momento duro… Creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Quizá hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente”.

Reinaldo Rueda rompe en llanto tras quedar fuera del Mundial con Honduras

“La ironía… Nos quedamos fuera por un gol y clasifica la selección fuerte a la que le sacamos cuatro puntos de seis. Es difícil“, agregó también Reinaldo Rueda.

En las Eliminatorias de la Concacaf, Panamá, Curazao y Haití clasificaron al Mundial 2026. Jamaica y Surinam disputarán el repechaje. Cabe recordar que además, Canadá, Estados Unidos y México están clasificados a la cita planetaria como anfitriones.