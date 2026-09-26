Julio Rodríguez valoró lo mostrado por el canterano albo atajando en esta llave de octavos de final de Copa Chille ante Audax Italiano.

Colo Colo tuvo que recurrir a su cantera para sacar adelante una compleja llave octavos de final de Copa Chile ante Audax Italiano. El Cacique ganó por un ajustado 1-0 en el global gracias a un solitario gol de Gedeón Díaz, chileno-venezolano de 18 años que hace apenas unos días debutó profesionalmente.

Dentro de los jugadores del semillero albo que más pudo brillar está Eduardo Villanueva, quien en el puesto de arquero ahogó en varias oportunidades el gol audino, tanto en el partido de ida el pasado martes como en la vuelta jugada ayer viernes.

Uno que valoró su actuación fue Julio Rodríguez, el mítico formador de Claudio Bravo, quien en charla con RedGol aseguró que el portero canterano aprovechó bien la chance que le dio Fernando Ortiz.

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“Villanueva se uno al grupo de buenos arqueros que tiene Colo Colo”

Rodríguez afirmó a nuestro sitio que “fue muy importante su actuación no tan solo en la vuelta, sino que el partido pasado también. Evitó un par de goles de Audax que habrían cambiado lógicamente el resultado. Me parece que Villanueva ha probado con muy buena nota en estos dos partidos”.

“Está a la vista que Colo Colo confía en los arqueros jóvenes, cosa que me parece súper buena porque hace tiempo que el mismo Claudio (Bravo) ha insistido que hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Son talentosos y tienen condiciones”, agregó.

Eduardo Villanueva pudo mantener en cero el arco de Colo Colo en esta llave de Copa Chile. | Foto: Photosport.

Para terminar, el apodado Hulk declaró que “la verdad que me ha gustado mucho la actuación de Villanueva en estos dos partidos que jugó. Creo que aprovechó muy bien la oportunidad y se une a un grupo de arqueros que al final tienen todos muy buen rendimiento”.

Ahora el Cacique enfrentará en los cuartos de final de la Copa Chile al ganador de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense. En el primer partido fue el cuadro albiverde el que pegó primero al vencer por 2-0 como local, resultado que saldrá a defender hoy sábado 26 de septiembre desde las 17:30 horas en Chillán.

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