Juan Carlos Letelier analizó lo que será uno de los partidos más importantes del año en la Primera B entre loínos y caturros. “Será un partido complicado para Cobreloa”, avisó.

Hoy desde las 15:00 horas se paraliza el fútbol de la Primera B del fútbol chileno. Cobreloa y Santiago Wanderers jugarán en Calama un partido clave por el ascenso directo en nuestra división de plata, ya que chocan el primero contra el segundo con apenas dos puntos de diferencia.

Los caturros visitan el Zorros del Desierto como líderes con 44 puntos, mientras que los loínos son sus escoltas más cercanos con 42 unidades. Por lo mismo, el que gane dará un paso crucial en la lucha por volver a la máxima categoría de nuestro balompie.

Uno que sabe bien lo que es vestir ambas camisetas es Juan Carlos Letelier, quien fue formado en Wanderers y luego se hizo un emblema de Cobreloa en la década de los 80. Para el Llanero Solitario, el factor de localía en Calama ya no es tan crucial como antaño y los naranjas la tendrán muy difícil recibiendo a los porteños.

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El ex delantero aseguró en charla con RedGol que “la verdad, hoy día con lo que vimos, a pesar de que fue un partido de más juveniles que de futbolistas del plantel de Cobreloa y de Coquimbo, creo que Cobreloa tiene chicos importantes para poder estar jugando en el plantel, pero lo que viene es diferente”.

“En Calama era la obligación de ganar y yo creo que es la misma obligación que tiene Wanderers de no perder en Valparaíso. Cobreloa tiene su historia de los 80, de que los equipos tenían miedo de ir a Calama. Sabían que se iban a llevar una boleta. Hoy día ya no existe eso, ya no existe esa historia, ya no existe ese miedo por el hecho de que el equipo que va puede sacarle un buen resultado”, agregó.

Cobreloa y Wanderers vuelven a jugar un partido clave en la B luego de ver las caras en la liguilla del año pasado. En esa ocasión los loínos ganaron en cuartos de final vía lanzamientos penales. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Letelier avisó que “viendo la situación como ha trabajado Wanderers y los resultados que ha sacado últimamente de visita, yo creo que va a ser un partido complicado para Cobreloa. Y eso va a definir un poquito lo que va a ser el término del campeonato. Ya arrancándose más de cinco puntos es lógico que Wanderers va a hacer valer sus opciones de local y con eso ya es campeón”.

“Antes era complicado ir a Calama. La situación climática ha cambiado mucho, el clima en general ha cambiado mucho. Hoy día no se siente tanto la altura como se sentía en los años 80, pero igual es una posibilidad que tienen los equipos que van. Ya psicológicamente muchos jugadores que no sean fuertes de mente, para ellos también de repente es un trauma y le pasa a varios equipos. A Argentina jugar en la altura siempre le ha sido complicado”, concluyó.

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En síntesis