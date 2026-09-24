El entrenador campeón con Santiago Wanderers y quien compartió por varios años con el dirigente apuntó la creación del CDF como su gran obra para el fútbol chileno.

Luto en el fútbol chileno. A la edad de 81 años murió Reinaldo Sánchez, histórico presidente de la ANFP y actual timonel de Santiago Wanderers, tras estar hospitalizado en la Clínica Reñaca luego de graves complicaciones en su salud.

Las reacciones en torno a su partida no se han hecho esperar. “La familia wanderina despide hoy a quien no solo fue nuestro Presidente, sino indiscutiblemente el dirigente más grande en la historia de nuestra institución”, escribió el cuadro caturro en sus redes para despedirlo.

Justamente del mundo caturro uno que reaccionó con pena al deceso fue Jorge Garcés, quien por años compartió con el dirigente en el cuadro porteño, siendo el DT que logró el histórico título del 2001 con el empresario microbusero como presidente.

ver también Muere Reinaldo Sánchez, histórico presidente de la ANFP y Santiago Wanderers

Jorge Garcés despide a Reinaldo Sánchez

En charla con RedGol el Peineta afirmó “en Chile se valora menos lo bueno y se critica mucho lo menos bueno. En el fondo a él si bien lo traicionaba a veces su carácter, era un empresario importante”.

“Lo que él hizo en el año 93 cuando llegó a Wanderers, cuando Wanderers estaba casi prácticamente para desaparecer. Logró salir adelante y me tocó junto a él alcanzar la tercera estrella del club en el año 2001, con el ascenso primero en el 99”, recordó Garcés.

Jorge Garcés fue campeón con Wanderers con Reinaldo Sánchez como presidente. | Foto: Archivo.

En ese sentido, el ex DT declaró que “tuvimos algunos encontrones, pero más que nada de carácter, porque de trabajar a trabajar ambos éramos, como lo dijo él, muy trabajólicos. Además, lo importante que fue Reinaldo no solo para Wanderers, sino que también para el fútbol chileno”.

“El fútbol chileno hoy día estaría quebrado si él no hubiese creado el Canal del Fútbol. Poco se habla y poco se comenta, pero es una realidad. Imaginémonos que hubiese sido un personaje extranjero que hubiera hecho eso. Tendría un monumento en la Plaza de Armas de Santiago”, agregó.

Para cerrar, Garcés valoró que “siempre se expresó de mí como como un gran técnico, como uno 100% profesional. Si en algún momento, lo único malo que le puedo haber dicho es que era patrón de fundo, pero él se reía cuando hablábamos. Pero era su carácter, su manera de ser”.

ver también Reinaldo Sánchez cuenta secretos de la llegada del VAR a la Primera B: “Con Marcelo Salas ayudamos”

En síntesis