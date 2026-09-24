El Choro fue el capitán del equipo campeón en el 2001 bajo la presidencia del fallecido dirigente.

Reinaldo Sánchez perdió la vida a los 81 años, dejando como legado un importante paso en el fútbol chileno y Santiago Wanderers, con luces y sombras. Uno que lo defiende es Héctor Robles.

Don Choco, empresario microbusero, fue el presidente de los Caturros cuando ganaron su último título nacional en 2001. Mientras ese equipo era dirigido desde las oficinas por Sánchez, en la cancha era comandado por Robles como capitán, quien ahora con pena le dice adiós al directivo.

Héctor Robles agradece a Reinaldo Sánchez

Héctor Robles no solo conoce a Reinaldo Sánchez de su época como jugador, sino que también de sus pasos como entrenador en Santiago Wanderers. Por eso, el Choro es uno de los que defiende el legado del controvertido presidente porteño.

Además de su trabajo como en los Caturros, Sánchez fue mandatario de la ANFP entre 2001 y 2006. Fue muy criticado por los resultados de la selección chilena en ese periodo, así como también por el nivel del torneo, aunque tuvo como virtud fundar el Canal del Fútbol en 2003, lo que le dio grandes ingresos económicos a los clubes.

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“Era Wanderers. Todo lo que hizo, la visión que tuvo. Si el fútbol chileno está como está hoy, es gracias a él. Uno se pone muy triste, pero espero que esté descansando en paz. Agradecerle no más por muchos momentos lindos que vivimos, de alegría, de vida. Le agradezco mucho a él y a la familia Sánchez“, indicó Héctor Robles a RedGol.

Si bien su figura suele generar opiniones divididas, para Héctor Robles no hay dudas de la calidad de Reinaldo Sánchez y su valentía. “Se va un viejo choro, vivió lo que tuvo que vivir, como quería a sus hijos y sus nietos. Un señor que el que lo quería, lo quería de verdad. En las buenas y en las malas”, cerró el Choro.

Sánchez y Harold Mayne-Nicholls en el cambio de mando de la ANFP en 2006. Imagen: Photosport

Reinaldo Sánchez había sido ingresado a un centro de salud y se mantenía en un estado de gravedad, por lo cual no estuvo en España en la disputa de la Intercontinental Sub 20 entre Wanderers y Real Madrid. A los 81 años dejó este mundo.