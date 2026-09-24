El ex mundialista chileno manifiesta que no se trata de un jugador que te resuelve un partido por lo que no hay que considerarlo más.

La ausencia de Erick Pulgar de la selección chilena ha sido un tema de largo debate, debido a que quiso ser convocado por Nicolás Córdova para los amistosos en Norteamérica, pero prefirió restarse.

Esta decisión del jugador del Flamengo es analizada por Fabián Estay, quien desde México conversó con RedGol sobre este asunto tan candente.

“Yo no soy de los que dicen “no voy más a la selección” o de los que dicen “yo merezco estar en la selección”. Eso te lo da el trabajo de tu equipo”, parte diciendo.

Luego indica que “ahora no estamos con las vacas gordas para decir ‘oye, tenemos otro como Pulgar’. Pero por nuestra historia tenemos que mirar hacia el lado, tenemos que mirar hacia arriba”.

Pone como ejemplo a los vecinos de Sudamérica. “Mira hacia Argentina, hacia Uruguay, hacia Paraguay, hacia Brasil. Si alguien dice ‘no voy a la selección’ o ‘no quiero ir más’ públicamente, no lo citan nunca más”.

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Estay recuerda que “para el Mundial del 98 a Nelson Acosta le dije ‘no vengo más'” y no me citó más. Hasta que después, por mi rendimiento… pero yo se lo dije a él, yo no lo dije públicamente. Entonces, creo que no hay que rogarle a nadie, de ninguna manera”.

Además dice que “Pulgar sí te puede dar mucho equilibrio, anda muy bien, pero no es un goleador. O sea, te va a dar un estatus diferente, pero no es un tipo que te resuelva un partido. Entonces, ¿cómo no vamos a tener contenciones en Chile que hagan un trabajo similar?”.

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En ese sentido explica que “(Rodrigo) Echeverría a mí me gusta mucho, por lo que está haciendo aquí en León. Es un muy buen jugador, guardando las proporciones de lo que es Flamengo y lo que es León. Pero los jugadores que renuncian o públicamente, o los que dicen “no voy más“, y también los que dicen públicamente “tengo que estar en la selección”… yo con eso no comulgo de ninguna manera”.

Finalmente establece que “no hay que, de ninguna manera, seguirle rogando para que vaya a la selección. Tampoco es Maradona, no es Messi, no es Pelé, no es nadie. Es Pulgar y que lo ha hecho muy bien”.