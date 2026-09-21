El portero de Huachipato es la gran joya del fútbol chileno y recientemente fue nominado a la selección chilena adulta, con miras a los amistosos en Norteamérica.

U de Chile sigue luchando por el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores 2027, donde ya mira el plantel para el próximo año. Es ahí donde unas de las joyas del fútbol chileno se deja querer en el mercado, brillando con su campaña en Huachipato.

Se trata de Christian Bravo, el joven portero que la rompe este 2026 con los acereros, lo que le valió ser llamado recientemente a la selección chilena. El meta es el gran proyecto de Huachipato y es un hecho que las grúas se lo van a pelear.

“Los azules consultaron por el portero de 20 años, veremos si es algo formal, pero interesa y el buen rendimiento del chico de 20 años lo respalda“, informó el periodista Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases.

El campañón de Christian Bravo que interesa en la U

En U de Chile miran de reojo nuevamente a un jugador de Huachipato, donde Christian Bravo es la gran joya del mercado del fútbol chileno. El portero ha rendido a gran nivel y es tildado como el futuro meta de la Roja.

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Desde marzo pasado y tras la lesión de Rodrigo Odriozola en los acereros, Bravo se puso los guantes y rindió como un experimentado. De ahí en más no soltó la titularidad del equipo de Jaime García.

Recientemente fue nominado por Nicolás Córdova a la selección chilena, donde junto a Lawrence Vigoroux y Brayan Conrtés serán por porteros en los amistosos en Norteamérica. Ahí la Roja jugará ante Canadá, Estados Unidos y México.

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El tema del portero ha sido noticia en la U, ya que la situación de Cristopher Toselli apunta a un adiós a final de temporada. A eso se le suman los cuestionamientos al nivel de Gabriel Castellón, lo que obliga al club a buscar otro portero en el mercado.