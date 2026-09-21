El enganche chileno apareció con un toque magistral en el 3-2 que el Fortín firmó ante Tigre en un partido que parecía destinado al empate. Por eso mismo, el narrador Walter Nelson quedó enloquecido por su actuación.

Cuando el cronómetro marcaba 74 minutos, Diego Valdés entró a la cancha en Vélez Sarsfield y casi sobre el final del partido, hizo una asistencia maravillosa que sirvió para darle el triunfo al cuadro local. Fue en el partido que el Fortín le ganó a Tigre por 3-2 en el estadio José Amalfitani.

Sí, el juego que marcó la polémica entre el plantel y la dirigencia por unos dineros adeudados. Por eso la protesta de llegar al partido en sus vehículos particulares, además de ir sin la indumentaria oficial del club. Pues bien, al menos en la cancha todo fue positivo para el cuadro velezano.

Bah, casi todo: el paraguayo Ronaldo Martínez abrió la cuenta en los 14 minutos de la primera parte. Pero en los 57′ apareció Ignacio Russo para igualar transitoriamente el partido. Aunque nuevamente el elenco local se puso en ventaja.

Así festejó Ronaldo Martínez el primero de sus goles vs Tigre. (Foto: Vélez).

Fue mediante un gol de Juan Cruz Policella, el chileno-argentino que marcó su primera conquista a nivel profesional. Y se produjo el ingreso de Valdés, quien reemplazó a Manuel Lanzini. Al mismo tiempo, Simón Escobar sustituyó al autor del segundo tanto.

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Pero antes del toque mágico del “10” chileno, hubo espacio para una chambonada en el fondo de Vélez: a tres minutos del final en el tiempo regular, Jerónimo Dómina aprovechó las dudas en la retaguardia y puso el 2-2 en el marcador.

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La mágica asistencia de Diego Valdés para hacer ganar a Vélez vs Tigre

Parecía que Vélez iba a firmar un empate vs Tigre, hasta que apareció una asistencia llena de calidad de Diego Valdés. El enganche chileno tuvo la astucia suficiente para pensar donde parecía que pocos podían hacerlo. Y encontró con un globito muy fino a Ronaldo Martínez.

El mágico toque de Diego Valdés a Ronaldo Martínez. (Captura ESPN).

El paraguayo anotó de volea un remate muy fuerte tras ese toque de magia de Valdés que, en definitiva, resolvió el partido. Evidentemente el enganche surgido en las inferiores del Audax Italiano se llevó varias miradas por esa habilitación extraordinaria.

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Uno que sucumbió a su exquisita técnica fue el icónico relator argentino Walter Nelson. “Fútbol de alto vuelo, no se guardaron nada. Goles de todos los colores y un 10 como los de antes: Valdés. Jugando más que corriendo, inteligente. Talento puro”, escribió el narrador en su cuenta de X.

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“El pase gol para Martínez en el tercer gol es para un cuadrito. Ahhh y jugó los últimos 20 minutos nada más”, culminó Nelson en la exred social del pajarito, donde dejó claro su gusto por Valdés, quien nuevamente regaló un toque mágico para aclarar el camino del Fortín.

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Revisa el compacto del triunfo de Vélez Sarsfield vs Tigre

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