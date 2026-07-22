Un bus de hinchas argentinos fue interceptado y terminó siendo baleado. Las imágenes son dantescas. Por suerte, sólo hay heridos.

Tras el fin del Mundial, volvemos al ruedo sudamericano. En estas latitudes del planeta, distintos equipos se preparan para lo que será el segundo semestre del año, con desafíos importantes por delante.

Entre las competencias a tener en cuenta, una de las más relucientes es la de la Liga Argentina. Allí, varios equipos lucharán por quedarse con un nuevo título, tras el triunfo de Belgrano de Córdoba en el Apertura.

Uno de los equipos que peleará por el título es Tigre. El cuadro del Delta no tiene problemas con los promedios y podrá batallar con un amplio margen en el torneo que comienza este jueves 23 de julio. Antes, tuvo un importante duelo por Copa Sudamericana.

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Amistoso que se salió de las manos

Pero no sólo el comienzo del torneo nacional preocupa a Tigre. Si bien el debut está a la vuelta de la esquina (ante Estudiantes de Río Cuarto, el sábado 25 de julio), antes el cuadro argentino tenía que enfrentar a Nacional de Montevideo.

El desafío era importante, pero Tigre se mostró infalible en la capital uruguaya. Es por eso que se llevaron una aplastante e inédita victoria desde el Gran Parque Central, donde vencieron por 3-0 a los locales (goles de Jalil Elias a los 2′; Ignacio Russo a los 45+4; y Elías Cabrera a los 90′).

Lo que se llevó la atención, empero, no fue lo que ocurrió en cancha. Una vez finalizado el partido, hinchas de Nacional atacaron a balazos las micros de los aficionados de Tigre, dejando imágenes dantescas.

Los buses fueron atacados mientras se dirigían desde Montevideo a Colonia, para atravesar el Río de La Plata. Si bien las imágenes son trágicas, no hay que lamentar ningún fallecido en la hinchada de Tigre, que contó, eso sí, con varios heridos.

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En resumen…

Belgrano de Córdoba se coronó campeón del Torneo de Apertura de la Liga Argentina.

se coronó campeón del Torneo de Apertura de la Liga Argentina. Tigre venció 3-0 a Nacional de Montevideo en un encuentro amistoso disputado en Uruguay.

venció 3-0 a Nacional de Montevideo en un encuentro amistoso disputado en Uruguay. Hinchas de Nacional atacaron a balazos los buses que trasladaban a la hinchada de Tigre.