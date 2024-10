Nicolás Córdova reveló días atrás que hubo alguien que no viajó al Sudamericano por bajarse a última hora. Se conocieron detalles al respecto.

"No se subió al avión": Revelan al jugador argentino que le dio un portazo a Chile Sub 15

La gran participación que tuvo la selección chilena en el Sudamericano Sub 15 de Bolivia sigue dando que hablar. Si bien se quedó con el cuarto lugar, la Roja se adueñó de las principales estadísticas del certamen, desde el goleador al arco menos batido entre algunas de ellas.

Pero a pesar del buen nivel que mostró el elenco dirigido por Ariel Leporati, no todos quisieron ser parte del proceso. Así por lo menos lo reveló Nicolás Córdova días atrás, donde aseguró que hubo un jugador que no se subió al avión y fue baja a última hora.

En el Congreso Internacional de Fútbol organizado por la ANFP, el jefe técnico de las divisiones inferiores de nuestro país dio a conocer el caso de un desconocido seleccinoado. “Aparecen muchos jugadores dando vueltas, pero no todos son seleccionables y no todos quieren jugar por Chile. Hay que ser súper claro. Soy abierto en eso”.

“Tuvimos un problema con la Sub 16. El jugador estaba en la lista, venía del extranjero y no se subió al avión para jugar con nosotros“, complementó el estratega.

La selección chilena Sub 15 sufrió una baja de última hora de un jugador del extranjero. Foto: Comunicaciones FFCh.

De hecho, esta ausencia a última hora obligó a Chile a moverse para no sufrir problemas. “Esa es una realidad, debimos cambiarlo, mandar una carta a la Conmebol. No estaba en condiciones sicológicas para jugar por un país que no es estrictamente el suyo. Hay que ser cuidadosos”.

¿Quién fue el jugador que no viajó con Chile al Sudamericano?

Nicolás Córdova evitó dar nombres y dejó en el aire la situación del jugador que se negó a jugar por Chile. Sin embargo, distintos medios han revelado en las últimas horas quién fue el aludido.

Se trata nada menos que de Juan Cruz Policella, talento de las inferiores de Vélez Sarsfield y que tiene 15 años. El extremo era una de las cartas del extranjero que manejaba la Roja para su futuro, pero luego de su baja todo ha quedado en duda.

El delantero del Fortín ya había sumado minutos con nuestro país e incluso se había dado el lujo de anotar goles. Entre los 7 partidos que alcanzó a disputar entre 2023 y 2024 marcó 2 conquistas.

Pero con la gran oportunidad de ir a la Sudamericano Sub 15 y según lo señalado por Nicolás Córdova, optó por marginarse al no estar bien psicológicamente. Eso sí, en sus redes sociales se ha visto publicando imágenes hasta de modelo de una marca deportiva y fijando fotos entrenando con Argentina.

Al parecer, su deseo está en jugar por el país en el que nació y no por el que le abrió las puertas. Quedará espera ahora para saber en qué terminará su caso y si finalmente vuelve a ser considerado o si esto es un punto final a su vínculo con la Roja.