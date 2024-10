"No todos quieren jugar por Chile": Nicolás Córdova detalla portazo de un juvenil a la Roja

Nicolás Córdova expuso en el Tercer Congreso Internacional del Fútbol que realiza el INAF, donde dio una cátedra de todo lo que está ocurriendo a nivel juvenil en la selección chilena.

Uno de esos asuntos importantes que tocó es el scouting que se hace fuera del país para conseguir jugadores para la Roja. Claro que no es fácil, pues reveló que incluso la selección recibió un portazo.

“Aparecen muchos jugadores dando vueltas, pero no todos son seleccionables y no todos quieren jugar por Chile. Hay que ser súper claro. Soy abierto en eso”, manifestó.

Explicó que para el torneo juvenil que recién se jugó “tuvimos un problema con la Sub 16. El jugador estaba en la lista, venía del extranjero y no se subió al avión para jugar con nosotros”.

Nico Córdova contó el trabajo de scouting que se hace para encontrar jugadores para Chile en el extranjero

“Esa es una realidad, debimos cambiarlo, mandar una carta a la Conmebol. No estaba en condiciones sicológicas para jugar por un país que no es estrictamente el suyo. Hay que ser cuidadosos”, manifestó Córdova.

Córdova y los jugadores “extranjeros” que están en la Roja

Luego el entrenador comentó que hay dos jugadores que tienen muchas ganas de jugar en la Roja y están actuando en las divisiones menores.

“Sí quieren estar Zidane Yáñez (New York City, Sub 16) y Favián Loyola (Orlando City, Sub 20). Ellos quieren jugar por Chile y lo han demostrado”, confesó.

También señaló que “algunos quieren estar, pero cuesta, cuesta encontrarlos. Debemos tener la certeza además que son mejores que los que tenemos acá”.