El futuro de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena está en duda y, si bien han aparecido rumores sobre un ultimátum, lo cierto es que no hay una versión oficial. Mientras eso se define, han aparecido varios nombres de posibles reemplazantes y hay uno que se puede repetir el plato.

Nicolás Córdova es uno de los que asoma como el sucesor del Tigre, pero con un panorama que no es el mejor. Y es que tal como ocurrió con Eduardo Berizzo, podría tomar un fierro caliente para ir a sumar puntos en una dura llave que se viene.

La situación ha generado ruido, especialmente porque el DT está enfocado en la Sub 20, donde tendrá amistosos en plena fecha FIFA de noviembre. Es por ello que ante la ola de rumores, ha dejado clara su postura.

Nicolás Córdova le hace el quitar a ser el reemplazante de Ricardo Gareca

Nicolás Córdova ha sido apuntado como el principal candidato a tomar el puesto de Ricardo Gareca en Chile. El técnico de la Sub 20 tiene la mira puesta en el Mundial de 2025 a desarrollarse en nuestro país, pero sus planes pueden verse complicados por la Roja.

Ricardo Gareca no sabe si llegará al 2025 como técnico de Chile y Nicolás Córdova asoma como su reemplazante. Foto: Getty Images.

Pero ante todo el revuelo que ha generado la situación, el propio entrenador se ha encargado de dejar clara su postura. Fue la periodista Rocío Ayala quien, en Los Tenores de Radio ADN, reveló que este miércoles “hubo una reunión en el complejo Fernando Riera“.

“Llegó Nicolás Córdova, se reunió con el gerente de selecciones, 40 minutos conversando y sacando conclusiones de los amistosos con Estados Unidos y de la fecha de noviembre, donde hay partidos ante Perú y Noruega pensando en el Mundial Sub 20″, añadió.

Pero fue tras eso que la periodista reveló que a Nicolás Córdova le han hecho saber que puede tomar el puesto de Ricardo Gareca, ante lo que tomó una postura. “Por ahora, todo el que le comenta el asumir, no quería hablar del tema y se mostraba con molestia porque se proyecta para el Sub 20“.

De hecho, el entrenador se ha encargado de evitar de toda forma posible una situación que tiene claro que puede ocurrir. “Sabe que es una posibilidad, si acuerdan la salida de Gareca, es el principal apuntado”.

Por ahora, Nicolás Córdova no piensa en otra cosa que no sea la Sub 20. Ricardo Gareca espera por la decisión final de la ANFP sobre su continuidad en Chile, donde se conocerá si será necesario ir a buscar o no a un reemplazante.

¿Te gustaría que Nicolás Córdova sea el sucesor de Ricardo Gareca en Chile? ¿Te gustaría que Nicolás Córdova sea el sucesor de Ricardo Gareca en Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca en Chile?

Ricardo Gareca llegó a un total de 10 partidos oficiales con Chile luego de la derrota con Colombia. En ellos ha conseguido 2 triunfos, 2 empates y 6 derrotas, con 10 goles a favor y 15 en contra.

¿Cuándo juega Chile?

Ricardo Gareca espera llegar a la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El día 15 de noviembre desde las 22:30 horas la Roja visita a Perú en un duelo clave para salir del fondo.