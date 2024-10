El futuro de Ricardo Gareca estaba en el aire luego de no poder levantar a Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. El Tigre llegó a la Roja para llevarla al Mundial pero en los cuatro partidos que ha dirigido ha sumado sólo derrotas y algunas muy dolorosas.

La situación se complicó mucho más luego de la goleada contra Colombia con la que se abrió a dejar su cargo. Esto le dejó la pelota a Pablo Milad y la Federación de Fútbol de Chile, desde donde ya se comienza a aclarar el panorama.

Durante horas de esta tarde se conocieron detalles de la conversación que hubo entre el presidente del fútbol chileno y el técnico de la Roja. Ahí no le aseguraron nada, pero todo indica que seguirá. Eso sí, con una importante condición.

Ricardo Gareca se queda, pero obligado a sumar con Chile

En las últimas horas la continuidad de Ricardo Gareca quedó en duda por su mal rendimiento con Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, las cosas parecen haberse inclinado más para que se quede por algunas semanas más y con una tarea por conseguir.

Pablo Milad quiere darle una última oportunidad a Ricardo Gareca en Chile. Foto: Photosport.

En Los Tenores de Radio ADN, el periodista Rodrigo Hernández reveló la charla que tuvo el DT con Pablo Milad. “Hubo una conversación muy preliminar, Gareca refrendó lo que dijo en conferencia de prensa pero preliminarmente le manifestó su voluntad de continuar“.

Ante esto, el presidente del fútbol chileno evitó darle el sí para conversar con el directorio. “No se habló más allá, Milad a partir de lo que le dijo Gareca no lo confirmó en el puesto, lo tomó como una primera conversación. No van a hablar para no tomar decisiones en caliente”.

Pero eso no fue todo, ya que si bien los cercanos están divididos, el propio mandamás de la ANFP confía en una chance más. “En el entorno de Milad hay dudas, pero tiende Milad a inclinarse a darle una última oportunidad que es lo que pretende“.

Aunque esto no será gratis, sino que será fijado a conseguir objetivos en los partidos contra Perú y Venezuela. “Esto está sujeto a un objetivo en la próxima fecha doble, que es obtener cuatro puntos, menos de eso y está afuera“, remarcó. “La exigencia son los seis, si son cuatro pasa el corte y tiene que haber una mejora significativa“.

De esta forma, todo apunta a que Ricardo Gareca se quedará para la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas del 2024. La cercanía con la próxima jornada obliga a extender su proceso y no cortarlo de una, para que así se juegue su última oportunidad, ojalá sin tantos lesionados.

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca en Chile?

Tras el papelón ante Colombia, Ricardo Gareca llegó a un total de 10 partidos oficiales con Chile. En ellos ha conseguido 2 triunfos, 2 empates y 6 derrotas, con 10 goles a favor y 15 en contra.

¿Cuándo juega Chile?

Ricardo Gareca llegará a jugarse su continuidad al mando de Chile a la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visitará a Perú el día 15 de noviembre desde las 22:30 horas.