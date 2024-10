Gareca se abre a salir de la Roja tras la goleada vs Colombia: "No tomo resoluciones en caliente"

Ricardo Gareca admitió que está difícil sostener su proceso al mando de la Roja, sobre todo después de la durísima goleada sufrida ante Colombia. La 10° fecha de las Eliminatorias 2026 dejó una producción muy mala de la selección chilena. A raíz de eso, el cuadro local se impuso con un póquer de goles.

Contra ninguno de la selección chilena. Fue así que el equipo del Tigre alcanzó cuatro derrotas consecutivas en el camino al Mundial 2026. Una misión que aparenta ser cada más difícil. Si no imposible. Chile continúa como exclusivo colista del certamen.

Y la actuación que dejó en Barranquilla fue extremadamente débil. Preocupante. Al punto que se cuestiona si es necesario otro cambio en este proceso mundialista. La pregunta la planteó el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports. Consultó directamente si es difícil legitimar el trabajo en este presente.

“Creo que sí, es difícil sostener el proceso. Pero no tengo la respuesta. No puedo dar una respuesta concreta. Lógicamente siempre me invaden cosas. A todos, en la misma manera que ustedes sienten un montón de sensaciones, yo también las siento”, afirmó Gareca en la rueda de prensa pospartido.

Jabonoso, como acostumbra a hacer el experimentado director técnico argentino. “Pero no acostumbro tomar resoluciones en caliente. Quiero pensar, quiero enfriarme. Entonces, bueno, hoy por hoy todo lo que usted analizó es algo en lo que coincido. Es un proceso difícil, complicado”, reconoció el Tigre, consciente de lo cuesta arriba que quedó el panorama del combinado que dirige.

Gareca no descarta salir de su cargo en la Roja tras la paliza sufrida en Colombia

Ricardo Gareca sabe que la Roja dejó una muy mala imagen ante Colombia. Que el 4-0 a favor de los cafetaleros se ajustó a la realidad. “Pero para tomar una determinación, no estoy hoy. Necesito tranquilizarme, estar con la gente de mi cuerpo técnico”, reconoció el argentino.

“Los dirigentes también. Hay tiempo. Contestaré las preguntas que ustedes quieran, pero todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo en estos momentos, no estoy en condiciones de manifestarlo”, insistió el ex seleccionador de Perú, cuyo último trabajo antes de la selección chilena había sido en Vélez Sarsfield.

De todas maneras, tomó el camino de la cautela en un momento álgido. “Estoy acostumbrado a reflexionar cualquier resolución que tome. Eso puedo contestar en este momento”, cerró el Tigre.

Así va Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La Roja se ubica en el último lugar de la tabla en las Eliminatorias 2026 al cabo de 10 partidos disputados.