Claudio Bravo y el tema Palacios

“Pase lo que pase ánimo y fuerza. Mis mejores deseos para todos los valientes. El vestir La Roja es el máximo orgullo para un futbolista chileno”, señaló el capitán en redes sociales.

Pero, en seguida le recordaron el día en que él mismo prefirió ir de vacaciones que asistir a la Roja.

"Tenía programado un viaje con mi familia. Lamento que me estén llamando en contra de mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo. Espero entiendan mi decisión en esta oportunidad”, señaló el arquero bicampeón de América en el inicio de la era Rueda, en marzo del 2018, para jugar ante Suecia y Dinamarca.